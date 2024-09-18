Mide Kanseriyle Savaşan Polis Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mide Kanseriyle Savaşan Polis Hayatını Kaybetti

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Bursa'da emekli polis Aydın Eryaşar, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti, cenazesi düzenlendi.

18.09.2024 18:14
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BURSA'da mide kanseri tedavisi görürken emekliye ayrılan polis memuru Aydın Eryaşar (53) hayatını kaybetti. 2 çocuk babası polis memuru, düzenlenen törenle toprağa verildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Aydın Eryaşar'a 6 ay önce mide kanseri teşhisi kondu. Tedavisine başlanan Eryaşar, sağlığı düzelmeyince emekliye ayrıldı. Durumu ağırlaşınca İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Eryaşar, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

30 yıllık polis memuru için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde tören düzenlendi. Törene Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Başsavcı Veli Ecir, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İl ve ilçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ile Eryaşar'ın ailesi ve yakınları katıldı. 2 çocuk babası Aydın Eryaşar, buradaki törenin ardından Alanyurt Yeni Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İnegöl Alanyurt Kent Mezarlığı'na defnedildi.

Mide Kanseriyle Savaşan Polis Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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