Milli Dayanışma Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu - Son Dakika
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Milli Dayanışma Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu

Milli Dayanışma Kanun Teklifi TBMM\'ye Sunuldu
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefi için önemli olduğunu belirtti.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda şekillenen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin, "Farklı siyasi anlayışları, böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan bu çalışma, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda şekillenen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu belirtti.

TBMM çatısı altında yürütülen çalışmaların, devlet aklı ile millet irfanını aynı amaçta buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği olduğunu ifade eden,  Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Farklı siyasi anlayışları, böylesine önemli bir ortak paydada buluşturan bu çalışma, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli bir merhaledir. İnanıyoruz ki bu adım; siyasi ve fikri iklimin değişmesiyle, Cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemizin önüne yeni imkanlar ve fırsatlar sunacak, demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır.

Bu sürece katkı sunan siyasi partilerimize, görüş ve önerileriyle çalışmalara değer katan sivil toplum temsilcilerimize ve süreci sağduyuyla takip eden basın emekçilerimize teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise sabrıyla, ferasetiyle ve desteğiyle ülkemizin ortak geleceğine sahip çıkan aziz milletimiz hak etmektedir. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

Numan Kurtulmuş, Demokrasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Dayanışma Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu - Son Dakika

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