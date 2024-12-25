Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Mülakat Açıklamaları - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Mülakat Açıklamaları

Milli Eğitim Bakanı Tekin\'den Mülakat Açıklamaları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakat süreçleriyle ilgili iddialara yanıt vererek, adayların mağdur olması durumunda yasal yollara başvurmalarını istedi. Ayrıca ücretli öğretmenlerin ödemeleriyle ilgili yaşanan gecikmelere dair açıklamalarda bulundu ve Suriyeli öğrencilerin durumu hakkında bilgi verdi.

25.12.2024 13:34  Güncelleme: 14:45
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Mülakatlarla ilgili bir hukuksuzluk, haksızlık, adaletsizlik olduğunu iddia eden arkadaşımız varsa resmi olarak bize ya da yargı organlarına başvururlarsa gereğini yaparız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, öğretmen adaylarının mülakatlarda mağduriyet yaşadıkları iddiasına ilişkin, "'Bana mülakatta haksızlık yapıldı' diyorsa bir arkadaşımız, mağdur edilmiştir. Bu durumda olan arkadaşlarımızın itiraz süreçlerini değerlendirmesini istiyoruz. Onun dışında başka nasıl bir mağduriyet olabilir bilemiyorum? Hepinizin bildiği gibi biz mülakatları şöyle yaptık; sınava giren öğretmen adayı arkadaşımız, kimliği gizli olarak, adı, soyadı, memleketi, yani herhangi bir şekilde torpil iddiasına konu olabilecek bütün kişisel bilgileri gizli bir biçimde mülakat yaptık. Aynı şekilde jüri üyelerinin her 3'ünün de isimleri, kimlikleri, görevleri gizli bir kodla, dolayısıyla ne jüri üyeleri adayı tanıyor ne aday jüri üyelerini tanıyor. Hiç kimsenin erişebileceği bir bilgi değil. Bu bir tedbir. 2'nci tedbirimiz şuydu; aday arkadaşımıza verilen soruların, yani elektronik ortamda kendisinin belirlediği sorunun, aynı zamanda cevabı jüri üyeleriyle paylaşıldı. Jüri üyeleri burada soruya yönelik adaydan hangi cevabın beklendiğini işaretledi. Böyle bir mülakat ortamı oldu. Tablo böyleyken, bir mağduriyetin olması için bir hukuksuzluğun olması lazım. Burada bir hukuksuzluk yok. Ancak arkadaşlar şunu söylüyorlar; 'Başka bir ilde sınava giren arkadaş benden yüksek not aldı' diyorlar. Bu olabilir, bu mülakat o anki performanslarınıza göre değerlendiriliyor. Dolayısıyla mülakatlarla ilgili bir hukuksuzluk, haksızlık, adaletsizlik olduğunu iddia eden arkadaşımız varsa resmi olarak bize ya da yargı organlarına başvururlarsa gereğini yaparız" diye konuştu.

'BUGÜN VEYA YARIN HEPSİ ÜCRTLERİNİ ALACAK'

Usta öğretici ve ücretli öğretmen ücretlerinin ödenmesinde yaşanan gecikmeye ilişkin konuşan Tekin, "Usta öğretici ve ücretli öğretmenlerle ilgili prosedürümüz şöyle işler; biz her yıl bütçeye belli bir sayıda ders koyarız. Yani deriz ki; 'Kadrolu öğretmenlerimiz dışında usta öğretici ya da ek ders karşılığı derse giren arkadaşlarımızla şu kadar ders planlıyoruz.' Yıl içerisinde açılan kurslar, kursiyer sayısı, ders saati üzerinden bazen bizim için tanımlanan limitin üzerine çıktığımız olur. Yani yıl içerisinde yaklaşık diyelim ki biz 60 milyon saat kurs açarız. Bazen bu sayı, bütçede bize tanımlanan sınırın üzerine çıkar. Üzerine çıktığı zaman Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı bizim taleplerimizi karşılar. Çünkü bu bizim yıl içerisindeki kursiyer taleplerinden kaynaklanan bir artış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Anayasa Mahkemesi'ne bütçe üstü ödemelere ilişkin açtığı iptal davası neticesinde, bize bütçede tanımlanan saatin üzerindeki derslerle ilgili bu bütçe sorunu ortaya çıktı. Bu bütçe sorununu çözmeye çalıştık. Hem usta öğreticiler hem ücretli öğretmen olarak tanımlanan ek ders karşılığı derse giren arkadaşlarımızla ilgili problem bundan kaynaklanıyor. Biz bunu, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanıyla, Hazine ve Maliye Bakanıyla problem ortaya çıktıkça, yani açılan kurslar, kursu açan usta öğreticilerimize ya da ek ders ücretiyle derse giren arkadaşlarımıza ödemeleri yaparken, ilgili birimlerden nakit akışı isteriz. Onlar temin ederler, biz de ödemeleri yaparız. Bu problemin bütçe kısıtı ya da tasarruf tedbirleriyle ilişkisini kurmak yanlış. Bu biraz önce anlattığım prosedürün doğal bir sonucudur. Gecikmeler bundan kaynaklanmıştır. Ödeme takvimi geldikçe ilgili birimlerle konuşup ödemeleri alıyoruz. Şu anda da bu arkadaşlarımızın bütün problemleri çözülmüştür. Bugün veya yarın hepsi ücretlerini alacak" açıklamasında bulundu.

'900 BİNE YAKIN SURİYELİ ÖĞRENCİMİZ VAR'

Türkiye'deki Suriyelilerin dönüşleri ile ilgili takvimi, sürekli takip ettiklerini belirten Tekin, "Aynı zamanda il milli eğitim müdürlüklerimiz, ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz üzerinden ayrılan öğrenci sayısını da takip ediyoruz. Onunla ilgili kendi tedbirlerimizi içeride alacağız. Suriye'deki eğitim öğretim süreçleri ile ilgili olarak ise biz oradaki yetkili makamlarla Dışişleri Bakanlığımız üzerinden irtibat kurarak, bizden talep edecekleri destekleri, program oluşturma, öğretmen yetiştirme, kitap, yayın ve benzeri yapmakta üzerimize düşen sorumluluklar ne olursa Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde biz bu süreci yürütürüz. Geçtiğimiz haftadaki rakamlara göre 900 bine yakın Suriyeli öğrencimiz var. Onlardan ne kadarının döneceğini, dönme planı yaptığını İçişleri Bakanlığı bize valilikler üzerinden bilgi aktarıyor. Biz de gerekli tedbirleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Mülakat Açıklamaları - Son Dakika

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