Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Ramazan Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Ramazan Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Tekin\'den Ramazan Mesajı
11.05.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin, milli şuur ve bilincin önemine dikkat çekerek eğitim müfredatını güncellediklerini duyurdu.

'MAARİFİN Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Ramazanı Kutluyorum Okulumu Süslüyorum' ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Hep şunu söylüyoruz: Emperyal güçlerin gözü kulağı bizim üstümüzde. Dolayısıyla bizim milli şuurumuz, milli bilincimiz her daim zinde olmalı. Bunu sağlamak için bizim bu anlamdaki önemli zamanları kullanmamız gerekiyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Büyük Çamlıca Camii'nde bulunan 1071 Kongre Merkezi'nde 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Ramazanı Kutluyorum Okulumu Süslüyorum' ödül törenine katıldı. Program kapsamında Ramazan Ayı boyunca süslenen okulların öğrencilerine Bakan Tekin tarafından ödülleri takdim edildi. Programın açılışında 9'uncu sınıf öğrencisi Emre Can Ermiş Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, "Herkes bana teşekkür etti, ben de size teşekkür ediyorum. İyi ki kağıt üzerinde kalmayan bir genelgeyi bize yaşattınız. İyi ki Ramazan etkinliklerimize canı gönülden katıldınız. Ramazan'ın değerlerine sahip çıkan 500 binden fazla etkinliği okullarımızda iyi ki yaptınız. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Bizim inancımızda samimiyetle yapılan işler, halisane niyetlerle yapılan işler bereketlendirilir. Cenab-ı Allah yaptığımız işleri bereketlendirsin diye dua ederiz. Bunun başlangıç paradigması samimiyetle yapmış olmak. Biz de halisane bir biçimde bir yola çıktık. Dedik ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın asli işi çocuklara millet olma bilincini kazandıracak, dünyada zulmün olmadığı, dünyada insan haklarının egemen olduğu, dünyada barışın egemen olduğu bir düzeni hep beraber inşa edecek bir değer silsilesiyle çocuklarımızı yetiştirebilir miyiz? Milli Eğitim'in ana işleri budur diye yola çıktık" dedi.

'MÜFREDATTA HAÇLI SEFERLERİ KAVRAMINI KALDIRDIK'

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla programları ve müfredatı değiştirdiklerini söyleyen Bakan Tekin, "Müfredatımızın içerisinde hiç farkında olmadığımız bize dayatılan bazı kavramlar var. Mesela çok masum bir şey gibi geliyor size, tarih kitaplarımızda Haçlı Seferleri diye öğretiliyor bize. Sefer dediğimizde bizim literatürümüzde makul bir şey, çok zararlı bir şey değil diye düşünüyoruz. Ama o bir saldırı. Dolayısıyla biz m müfredatımızın içerisinde hiç farkında olmadığımız bize dayatılan bazı kavramlar var. Mesela çok masum bir şey gibi geliyor size, tarih kitaplarımızda Haçlı Seferleri diye öğretiliyor bize. Sefer dediğimizde bizim literatürümüzde makul bir şey, yani böyle çok zararlı bir şey değil diye düşünüyoruz. Ama o bir saldırı. Dolayısıyla biz mesela müfredatta Haçlı Seferleri kavramını kaldırdık; Haçlı Saldırıları, doğrusu bu. Mesela daha masum bir ifade gibi var, coğrafi keşifler diyor. Coğrafi keşiflerin başlaması; coğrafi keşif değil, sömürgeciliğin başlangıcı aslında. Bunun gibi binlerce örnek var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra iki kutuplu dünyanın bize dayattığı bir kavramsallaştırma var, Orta Asya kavramı. O da yanlış, doğrusu bilimsel literatürde de karşılığı Türkistan. Bunların hepsi bizim zihin dünyamızda. Lozan imzalandığında Ege Denizi yok. Nerede bu Ege Denizi? Niye Lozan'da Ege Denizi demiyorlar? Çünkü denizin adı Adalar Denizi. Ege Denizi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan'ın da biraz isteğiyle literatüre giren bir kavram. Tüm bunlar çok masum şeyler gibi gözüküyor ama bizim millet olma bilincimizi; devletimize, milletimize sıkı sıkıya bağlı olma şuurumuzu doğrudan etkileyen şeyler. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla programlarımızı değiştirirken bunlara çok hassas davrandık" ifadelerini kullandı.

'EMPERYAL GÜÇLERİN GÖZÜ KULAĞI BİZİM ÜSTÜMÜZDE'

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile adaleti, barışı, insan haklarını ve millet olma bilinci ile ilgili etkinlikler yapıldığını aktaran Tekin, "İsrail'in Gazze işgali başladığında okullarımızda daha Türkiye'de hiç hassasiyet oluşmamışken bir dakikalık saygı duruşuyla başladık. Ardından ertesi gün okullarımızı Çanakkale'den Gazze'ye vatan savunması temasıyla başlattık. Burada yaptığımız şey de dünyada barışı ve adaleti, dünyada insan haklarını arzu ediyoruz, bunun mücadelesini biz çocuklarımıza öğretiyoruz demek içindi. Sonra bahar yarıyılını başlatırken bayrak sevgisiyle başlattık. Sizler bayrağa olan sevginizi güncelleyin, bu konuda farkındalık oluşturalım diye. Bizim yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. Hep şunu söylüyoruz: Emperyal güçlerin gözü kulağı bizim üstümüzde. Dolayısıyla bizim milli şuurumuz, milli bilincimiz her daim zinde olmalı. Bunu sağlamak için bizim bu anlamdaki önemli zamanları kullanmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de Ramazan ayıydı ve biz Ramazan ayında dedik ki çocuklarımıza merhamet, adalet, paylaşma, iyilik, doğruluk, dürüstlük gibi kavramları ki bunların hepsi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana kavramları. Bu kavramları çocuklarımıza kazandıracak etkinlikler yapalım Ramazan ayında. Ama bunu yaparken, İsteğe bağlı yapacağız, mahremiyete saygı göstereceğiz. Bunu yaptık, sonra birileri ayaklandı. Bizim bu yaptıklarımızı Talibanizm olarak tanımladı. Bizim yaptıklarımızı Trump'ın ipine sarılmak olarak tanımladılar. Bizim genelgemizi gerici, sapkın bir azınlığın azgın görüşleri olarak tanımladılar. Şimdi böyle bir tablodan sonra sizin Ramazan ayı boyunca öğretmenlerinizle, ailelerinizle, sivil toplum örgütleriyle beraber yaptığınız etkinlikler benim açımdan çok daha büyük anlam taşıyor. O yüzden bu sürece destek olan öğretmenlerimize ve ailelerimize özellikle teşekkür ediyorum, Allah onlardan da razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Ramazan Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husumetlisini silahla yaralayan şüpheli, saklandığı çatı katında yakalanarak tutuklandı Husumetlisini silahla yaralayan şüpheli, saklandığı çatı katında yakalanarak tutuklandı
BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti
Şampiyonluk sonrası Erden Timur’dan Galatasaray’a duygusal mektup Şampiyonluk sonrası Erden Timur'dan Galatasaray'a duygusal mektup
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç’u yine pişman etti Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'u yine pişman etti
Belçika Kraliçesi Mathilde’den milli teknolojiye tam not Belçika Kraliçesi Mathilde'den milli teknolojiye tam not
Marmara’da deniz suyundaki renk değişiminin altından planktonlar çıktı Marmara'da deniz suyundaki renk değişiminin altından planktonlar çıktı
Eski astsubay suda ölü bulundu Eski astsubay suda ölü bulundu
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli oldu Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

16:42
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
16:15
Fenerbahçe’den Salah bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
15:57
Fenerbahçe’den Oblak sürprizi
Fenerbahçe'den Oblak sürprizi
15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
15:23
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
15:17
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
15:06
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı
Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
14:18
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
14:00
Bu kentte güneş saat 02.57’de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Bu kentte güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 16:55:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Ramazan Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.