Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kocaeli'de anaokulu açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kocaeli'de anaokulu açılışında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kocaeli\'de anaokulu açılışında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bize yerel yönetimlerimiz arsa üretmezse, okul inşaatıyla ilgili kolaylıklar sağlamazsa, okulu yaptıktan sonra okulla ilgili belediyenin yürütmesi gereken hizmetler konusunda destek olmazsa biz bu işlerin altından kalkamayız." dedi.

16.05.2025 18:29
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bize yerel yönetimlerimiz arsa üretmezse, okul inşaatıyla ilgili kolaylıklar sağlamazsa, okulu yaptıktan sonra okulla ilgili belediyenin yürütmesi gereken hizmetler konusunda destek olmazsa biz bu işlerin altından kalkamayız." dedi.

Darıca'da hayırsever Cem Hikmet Çeliker ve Yasin Altay tarafından yaptırılan Can Murat Çeliker Anaokulunun açılışında konuşan Tekin, Türkiye'de 650 binin üzerinde derslik, 65 binden fazla okul, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 100 bin civarında öğretmen olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminden itibaren son 22 yılda o gün sahip olunan derslik sayısından daha fazla derslik yapıldığını belirten Tekin, Türkiye'de o gün 320 bin derslik varken bugün 650 binin üzerinde derslik olduğunu ifade etti.

Tekin, bunun çok önemli bir gösterge olduğunu vurgulayarak, "O gün sahip olduğumuz dersliklerden bir kısmı eski olduğu için yıkılıp yeniden yapıldı, onları saymıyoruz. Yine o dersliklerin bir kısmı deprem sebebiyle sağlıklı olmadığı düşünüldüğü için güçlendirme yapıldı, onları da saymıyoruz. Toplamda baktığımızda belki ekonomik maliyet itibarıyla çok daha fazla artırmış olduğumuzu göreceğiz. Bu, istatistiklere de yansımış durumda." diye konuştu.

Kamu kaynaklarıyla bu işleri yaparken kendilerine ciddi destek olması gereken iki yapı olduğunu belirten Tekin, "Bunlardan biri hayırseverlerimiz. Hayırseverlerimiz bu sürecin içine dahil olmazlarsa adım atamayız. Bir de daha önemli bir aktör var. O da yerel yönetimlerimiz. Bize yerel yönetimlerimiz arsa üretmezse, okul inşaatıyla ilgili kolaylıklar sağlamazsa, okulu yaptıktan sonra okulla ilgili belediyenin yürütmesi gereken hizmetler konusunda destek olmazsa biz bu işlerin altından kalkamayız." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, bugün İstanbul Tuzla'da bir okulu ziyaret ettiklerini dile getirerek şunları söyledi:

"Okul talepleri var ama arsa bulamıyoruz veya öğrencilerin okulun yanına spor salonu talebi var ama arsa yok. Bu konuda bize destek olması gereken kişiler yerel yönetimlerimiz. Burada değerli iki belediye başkanımız var. Hem Darıca Belediye Başkanımıza hem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza eğitim öğretim hizmetlerini yürütürken bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum.

Siz farkında olmayabilirsiniz ama biz ne belediye başkanları görüyoruz. Okulumuzun 10 dönüm, 15 dönüm arazi içinde 15 metrekare, 20 metrekare belediye payı olduğu için dava açan belediye başkanlarımız var. Okullarla ilgili bu konuda bize destek olan belediye başkanları olunca biz de doğal olarak daha hızlı hareket ediyoruz. O yüzden hem hayırseverlerimize hem de yerel yönetimlerimize teşekkür ediyoruz."

Konuşmasının ardından hayırsever Cem Hikmet Çeliker'e plaket veren Tekin, daha sonra protokol üyeleriyle açılış kurdelesini kesti, sınıfları gezdi.

Programa, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, hayırseverler Cem Hikmet Çeliker ve Yasin Altay ile veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kocaeli'de anaokulu açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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