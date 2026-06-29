Maarif Tiyatro Akademisi’nin ilk dönemi tamamlandı - Son Dakika
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Maarif Tiyatro Akademisi’nin ilk dönemi tamamlandı

Maarif Tiyatro Akademisi’nin ilk dönemi tamamlandı
29.06.2026 13:17
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen ve personele yönelik düzenlenen 'Ustalarla Tiyatro Eğitimi' programının ilk dönemi tamamlandı. 135 kursiyer sertifikalarını aldı. Bakan Yusuf Tekin, programın milli bilinci desteklediğini ve seçmeli derslerde kültür-sanat kategorisi oluşturulduğunu açıkladı. İkinci dönem seçmeleri eylülde yapılacak.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenler ve bakanlık personeline yönelik düzenlenen 'Ustalarla Tiyatro Eğitimi' programının ilk dönemini tamamlayan Maarif Tiyatro Akademisi'nin 135 kursiyerine sertifikalarını verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenler ve bakanlık personeline yönelik düzenlenen 'Ustalarla Tiyatro Eğitimi' programının ilk dönemi tamamlandı. Yaklaşık 1500 başvurunun yapıldığı programa seçilen 135 kursiyer mezun oldu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirilen program, öğretmenlerin sanatsal yetkinliklerini geliştirmeyi amaçladı. 4 ay süren eğitimde kursiyerlere toplam 120 saat tiyatro ve kamera oyunculuğu, ses-nefes, koro, beden kullanımı ve metin çözümleme eğitimi verildi. Program kapsamında eğitim alan 95 kursiyer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde sahnelenen 'Şüheda 1915' adlı tiyatro oyununda oyuncu, koro ve teknik ekipte görev aldı. İlk mezunların ardından Maarif Tiyatrosu'nun çekirdek kadrosu oluşturulacak. Maarif Tiyatro Akademisi'nin 2'nci dönem seçmeleri ise eylül ayında gerçekleştirilecek.

'KÜLTÜR VE SANAT, SEÇMELİ DERSLERDE AYRI BİR KATEGORİ OLDU'

Programı tamamlayan kan Tekin, bakanlıkta düzenlenen törende programı başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

Sertifika töreninde konuşan Bakan Tekin, eğitimde milli birlik, beraberlik ve geleneklerin göz önünde bulundurulduğunu ifade ederek, çocukların sanatla ilişkisini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Göreve başlar başlamaz tüm illerde Maarif Orkestrası ve Maarif Halk Oyunları Topluluğu gibi etkinlikleri başlattıklarını hatırlatan Bakan Tekin, "Güzel Sanatlar Liselerimizi, tıpkı mesleki ve teknik eğitim ile spor liselerinde olduğu gibi tematik hale getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Seçmeli derslerle ilgili de önemli bir değişiklik yaptık. Seçmeli derslerin tamamının tek bir havuzdan yürütülmesi durumunda çocuklarımızın bu tür becerilerini ortaya çıkarabilecek derslerin seçilmediğini gördük. Bunun sağlanması için kültür ve sanat kategorisini ayrı bir kategori olarak oluşturduk. Çocuklarımızın haftada 6 saatlik seçmeli derslerinde mutlaka bu tür derslerden birini seçmesini arzu ettik" dedi.

'TİYATRO OYUNLARIYLA MİLLİ BİLİNCİ DESTEKLEDİK'

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında sahnelenen tiyatro oyunlarına değinen Bakan Tekin, "Sanatçı dostlarımızın ve İbrahim Sarıtaş'ın destekleriyle 'Cumhuriyete Doğru' oyunu 36 farklı ilde 41 temsil yaptı. Son final temsilini Beşiktaş İnönü Stadı'nda 30 binden fazla izleyiciyle gerçekleştirdi. İzleyenler gözyaşlarına hakim olamadı. İzleyenler hangi siyasal görüşte olursa olsun, hangi noktada duruyor olursa olsun, milli birlik ve beraberliğimiz açısından oyunun gerek senaryosu itibarıyla gerekse oyuncuların performansı itibarıyla olağanüstü olduğunu bize ifade etti. Yine 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'En Uzun Gece' oyununu sahneledik. Bu oyunda 40 öğretmenimiz rol aldı. Çanakkale Zaferi haftasında ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 604 kişilik dev bir kadroyla 'Şüheda 1915' oyununu sergiledik. Burada da 500'den fazla öğretmen ve öğrencimiz rol aldı. Biz hep müfredatımızı, çocuklarımızın eğitim öğretim süreçlerini destekleyecek içerikler üzerinden adımlar attık" ifadelerini kullandı.

'USTA SANATÇILAR FİLMLERİNE ARA VERİP GELDİLER'

Yürütülen projeye destek veren sanatçılara ve öğretmenlere teşekkür eden Bakan Yusuf Tekin, "Bugün burada birlikte bulunduğumuz proje, eğitim süreçlerine sanatı dahil etme vizyonumuzu tamamlayıcı nitelikte bir proje oldu. Ustalarla birlikte çok güzel bir süreci başlattık. 95 öğretmenimiz bu sürece dahil oldu. Sanatçı arkadaşlarımız kendi özel işlerinden fedakarlık yaptılar; yürüttükleri dizilere, sinema filmlerine ve tiyatro oyunlarına ara vererek geldiler ve bu eğitimleri verdiler. Kendilerine içtenlikle teşekkür ediyorum. İyi bir iş başlattığımızda arkamızdan gelenlerin bu işi kartopu gibi büyüteceğine inanıyorum. Bu proje, 10 yıl sonra arkamızdan çok güzel cümlelerle anılacak bir iş oldu" açıklamasında bulundu.

Konuşmasının ardından Bakan Tekin, projeyi başarıyla tamamlayan 95 öğretmene sertifikalarını verdi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maarif Tiyatro Akademisi’nin ilk dönemi tamamlandı - Son Dakika

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