Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Darbecilerin yaptığı anayasalardan kurtulacağız

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de sivil anayasa sürecinin tartışıldığını belirterek, "İnşallah darbecilerin yaptığı anayasalardan kurtulduğumuz bir süreci de yaşarız. 12 Eylül anayasasını da bir gün değiştireceğimize dair, biz değiştiremesek eğer bu çocuklarımızın değiştireceğine dair inancım sonsuz." dedi.

Bakan Tekin, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 81 ilden gelen öğrenciler ve öğretmenlerle buluştu. Tekin, buradaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde, öğrencilerle birlikte Yassıada yargılamalarını anlatan ve mahkeme anının canlandırmasını içeren sinevizyon gösterimini izledi.

Gösterim sonrası gazetecilere açıklama yapan Tekin, Bakanlık olarak çocukların bu ülkeyi bir arada tutan temel değerlerine, tarihine sahip çıkmasını ve sahip çıkacak şekilde yetişmesini önemsediklerini söyledi.

Bu anlamda aldıkları bazı kararlara değinen Tekin, "Yıl sonundaki bu haftaları bu anlamda bu türden etkinliklere ayıracak bir projeksiyon çizmiştik. Şimdi de işte Demokrasi ve Özgürlükler Adası'yla başladı. Her il kendi bölgesinde benzer etkinlikler yapacak. Derdimiz, meramımız şu; çocuklarımız bu ülkenin tarihine, geçmişine, kahramanlarına, atalarına, değerlerine sahip çıksınlar." diye konuştu.

Bakan Tekin, 27 Mayıs'ın yıl dönümüne işaret ederek, "Türkiye'de Cumhuriyet'le başlayan demokratik süreçte halkın, milli iradenin seçtiği siyasi iktidarın silahlı bürokratlar tarafından alaşağı edildiği, demokrasimizin sekteye uğratıldığı bir dönem. Tarihimizde çocuklarımızın demokrasiye sahip çıkması açısından 27 Mayıs'la ilgili bu anlamda bilgi sahibi olmalarını arzu ediyoruz." dedi.

Ziyarete, Türkiye'nin değişik illerinden 300'e yakın kişinin katıldığını aktaran Tekin, "Tevafuk, bunların içerisinde 13 tane de ismi doğrudan Adnan Menderes olan çocuğumuz var. Bu biraz önce izlediğimiz filmde de rahmetli Menderes son cümlesinde diyor ki 'Beni öldürebilirsiniz ama bu milletin kalbinden asla silemezsiniz.' Gerçekten de bu, bunu gösteriyor. Demokrasiye, halka, milletin iradesine uzanan eller bir şekilde alaşağı ediliyor ve halk, millet kendi iradesine, kendi değerlerine her daim sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Türkiye'yi 27 Mayıs'a götüren sürece dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"6-7 Eylül olaylarıyla başlayıp 27 Mayıs'la nihayetlenen süreç, Türkiye'de darbeler tarihi açısından gerçekten çok kötü bir süreç. Benzeri dönemi 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta yaşadık. Ümit ediyoruz ki bir daha yaşanmasın bunlar. Bir daha yaşanmaması için bu türden demokrasiye uzanan eller olursa çocuklarımız, gençlerimiz hep beraber demokrasiye, milli iradeye sahip çıksınlar diye bu tür etkinlikleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

Çocukların burada olan bitenin ne anlama geldiğini anlamış durumda olduklarını dile getiren Tekin, adada emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Tekin, gündemde çokça konuşulan Anayasa değişikliğine değinerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"O gün emirle yargılama yapanlar, aynı emirle 27 Mayıs Anayasası'nı, 12 Eylül Anayasası'nı yaptılar. Bugünlerde ilginç bir şekilde Türkiye sivil bir anayasa sürecini tartışıyor. İnşallah darbecilerin yaptığı anayasalardan kurtulduğumuz bir süreci de yaşarız. 12 Eylül Anayasası'nı da bir gün değiştireceğimize dair, biz değiştiremesek eğer bu çocuklarımızın değiştireceğine dair inancım sonsuz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkeye, bu ülkenin kurtuluşuna, bağımsızlığına, ekonomik yapısına, siyasi yapısına hizmet etmiş, vatan aşkıyla kendilerini feda edecek düzeyde çalışmış büyüklerimize hep beraber saygı duymamız lazım. Ben, çocuklarımızdan, gençlerimizden bunu istiyorum. Tüm bu şehitlerimizin, büyüklerimizin, atalarımızın ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Bize de arkamızdan çocuklarımızın dua edecekleri işler yapmayı Allah bize nasip etsin diyelim."

Tekin, çocuklarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi, ada hakkındaki izlenimlerini dinledi.

Öğrenciler Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda tarihin izinde

Türkiye'nin 81 ilinden Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gelen katılımcılar, Bakan Tekin'in ziyareti öncesinde, milletin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesine dair hatıra noktalarını deneyimledi.

Katılımcılar bu kapsamda adada, Türk siyasi tarihinin simge isimlerinden Adnan Menderes ve 27 Mayıs 1960 askeri darbesinde o dönemki adıyla Yassıada'da yargılanan vatandaşların aziz hatıralarından oluşan merkezleri ziyaret etti.

Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'nde Türkiye'nin yakın tarihini öğrenen katılımcılar, Yerine Ulaşmayan Mektuplar Anıtı'nda Demokrat Partili sanıkların maruz kaldıkları baskı ve izolasyonu inceledi.

Katılımcılar, Karanlıktan Aydınlığa Açık Hava Sergisi'nde adanın tarihini kronolojik sırada yazılı ve görsel olarak gördü, Adnan Menderes Müzesi'nde merhum Başbakan'ın hayatında dönüm noktası olan anlara şahitlik etti, Yassıada'daki mahkumiyet odasına tanık oldu.

"Demokrasinin ışığı hiç sönmesin" mottosuyla 24 saat boyunca yanan Demokrasi Feneri'nde ve Demokrasi Meydanı'nda gezen katılımcılar, Oramiral Sadık Altıncan Kütüphanesi'nde vakit geçirdi.

Katılımcılar, Hasan Polatkan Spor Salonu ve 27 Mayıs Müzesi'nde Yassıada yargılamalarını yerinde gözlemledi ve mahkeme anının canlandırılmasını içeren sinevizyon gösterimini izledi.

Ziyarete katılan bazı öğrencilerin adı Adnan Menderes'ti. Bu çocuklar, isimlerini alma hikayelerini anlattı. Aile büyüklerinin merhum Başbakan'ı çok sevdiğini ifade eden çocuklar, adadan çok etkilendiklerini söyledi.