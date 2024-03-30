Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Seçim Cumhur İttifakı ile rekabet halinde

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çok net bir şekilde ortadadır ki bu seçim, Cumhuriyet Halk Partisi ve yanındaki DEM ile Anadolu insanını savunan, Anadolu milliyetçiliğini savunan bu ülkeyi vatan yapan herkesi savunan Cumhur İttifakı'nın rekabet halinde olduğu bir seçimdir." dedi.

Bakan Tekin, AK Parti Kızılcahamam mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Geçen yıl TBMM Genel Kurulu'nda kullandığı ifadeleri anımsatan Tekin, "DEM Parti gruba hitaben; ben çocuklarımız dağa çıkmasın diye ne gerekiyorsa yapacağım dedim. İlk itirazı kim yaptı? Cumhuriyet Halk Partisi grubu yaptı. Uzlaşı aslında önceden vardı." diye konuştu.

Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde iki ittifakın yarıştığını dile getiren Tekin, bunlardan birinin Cumhur İttifakı; diğer ittifakın ise "konsensüs", "uzlaşma", "kent uzlaşması", "kent konsensüsü" gibi farklı adlar altında "hepsi biz beraber hareket ediyoruz" anlayışına sahip olduğunu ifade etti.

Bakan Tekin, "Çok net bir şekilde ortadadır ki bu seçim, Cumhuriyet Halk Partisi ve yanındaki DEM ile Anadolu insanını savunan, Anadolu milliyetçiliğini savunan, bu ülkeyi vatan yapan herkesi savunan Cumhur İttifakı'nın rekabet halinde olduğu bir seçimdir." dedi.

Seçimde safları bu şekilde ortaya koyacaklarını belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Ya bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin çocukları için sağlıklı bir vatan, güzel bir vatan, vatanlarına sahip çıkan bir nesil bırakmak için oy vereceğiz ya da süslü laflarla gelen, ne olduklarını açıkça deklare etmekten çekinen, kimin arkasından gittiklerini açıkça deklare etmekten çekinen, birilerine bu ülkenin geleceğini teslim edeceğiz. Takdir ve karar sizlerin. Biz siyasetçilere düşen şey, bu konuda gördüklerimizi, hissettiklerimizi, okuduklarımızı sizlerle paylaşmak. Sizlerin takdirlerinize sığınıyoruz."

" Ankara'nın hızlanması gerekiyor"

Tekin, 1989'da geldiğinde Ankara Kızılay'da hava kirliliği nedeniyle maskeyle dolaştıklarını belirterek, "Allah Melih Bey'den razı olsun, Ankara'da yaşamaktan gurur duyduğum bir şehir haline dönüştürdü. 2019 yılına kadar Ankara gerçekten Türkiye'ye yakışır Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir başkent görünümündeydi." diye konuştu.

2019'dan beri aynı evde oturduğunu aktaran Tekin, "O yıl, sabah evden çıktığımda Gölbaşı'ndan 15 dakikada Bakanlığa geliyordum. Şimdi ise geçen hafta baktım 29 dakikada gelmişim. Yavaş, Ankara'yı yavaşlattı. Ankara'nın hızlanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, Cumhurbaşkanı Kabinesi'nin bir ferdi ve bir Ankara sevdalısı olarak Kızılcahamam'ın ve Ankara'nın emrinde olduğunu, Ankara'ya ve Kızılcahamam'a her ne hizmet gerekiyorsa çalışmak için Turgut Altınok ve Süleyman Acar ile 7/24 hazır olduklarını söyledi.

Kızılcahamam'da Milli Eğitim Bakanlığının toplantılarını yapabilecekleri, öğretmenleri ağırlayabilecekleri bir mekan için Süleyman Acar ile istişare yaptıklarını aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Başkan'a (Acar) termal, ağaçlık güzel bir yer organize ederseniz biz de orada bir şey yaparız diyecektim, ama Başkanımız benden önce davrandı ve dedi ki 'biz Milli Eğitim Bakanlığına 12 dönüm bir arazi tahsis ediyoruz. Üzerine öğretmenlerimizi misafir edebileceğimiz bir yer yapar mısınız?' dedi. Biz de inşallah Kızılcahamam'a hem öğretmen arkadaşlarımızın burada rahatça misafir edilebileceği hem de turizme hizmet edebilecek güzel bir tesisi inşallah en kısa zamanda kazandıracağız."

Bakan Tekin, vatandaşlardan kararsız seçmenleri oy kullanmaları konusunda ikna etmelerini istedi ve seçim sonuçlarının Türkiye ve dünya mazlumları açısından hayırla neticelenmesini diledi.

"Adını kentsel uzlaşı yaparak milleti kandırıyorlar"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı "kent uzlaşısı"nı eleştirerek, "50 yıldır siyaset yapıyorum, 'kent uzlaşısı' diye bir şey kullanılmamış. Ama bunun altını kaldırdığımız zaman bir şey çıkıyor ortaya. O da PKK'nın partisi DEM'le Cumhuriyet Halk Partisi'nin beraber seçim ittifakı kurduğu. Adını kentsel uzlaşı yaparak milleti kandırıyorlar." diye konuştu.

Kent uzlaşısının bazı illerde ve Ankara'nın Bala, Yenimahalle ve Polatlı ilçelerinde de yapıldığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Şimdi ilçelerimizi PKK ile ortak yönetmeye doğru gidiyoruz. Kentsel uzlaşının altından bu çıktı. Bu sadece ilçelerde mi kalacak? Yok. Bu, büyükşehre de gelecek. Bu ilçelerden gelip büyükşehirde oturacaklar. Onlar da orada bir eş başkanlık kuracaklar. Şimdi bu bir denemedir. Sonuç alırlarsa Türkiye'nin geneline uygulayacaklar."

Mitinge, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kızılcahamam Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adayı Süleyman Acar ve partililer katıldı.