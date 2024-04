Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sporun bağımlılıkla mücadelede önemini vurguladı

Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz Türkiye'de başta dijital bağımlılık olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadelenin aracı olarak sporu ve sportif altyapıyı önemsiyoruz. Sürekli uyuşturucu gibi madde bağımlılıkları dile getiriliyor ama biz dijital bağımlılığı da en az onlar kadar tehlikeli görüyoruz. Yaz aylarında, aldığımız bir kararla okul bahçelerini yeniden oyun alanlarına dönüştürmeye karar verdik." dedi.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) işbirliğinde hayata geçirilen "Futbol Gelişim Projesi"ne ilişkin Riva'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

Burada konuşan Tekin, projeye ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye teşekkür etti.

Ortaokul öğrencilerinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlandıklarını hatırlatan Tekin, 2 Haziran'daki sınavdan sonra öğrencilerin Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmek üzere hazır beklediklerini söyleyerek, kaç çocuğu şampiyonaya götüreceklerini sordu.

Tekin, öğrencilerin yoğun alkışı üzerine, Bakan Osman Aşkın Bak'ın konuşmasında 640 okulda projenin hayata geçirildiğini söylediğini hatırlatarak, "Demek ki en az 640 öğrenci. Her okuldan bir kişiyi götürüp, en azından bizim maçlarımızda bu tribün desteğine ihtiyacınız olacak bu coşkulu gençlerin." dedi.

"İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde spor okullarını hayata geçirebiliriz"

Bakan Tekin, projeye katkı vermelerinin kendileri açısından birkaç sebebi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bunlardan bir tanesi, biz Türkiye'de başta dijital bağımlılık olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadelenin aracı olarak sporu ve sportif altyapıyı önemsiyoruz. Sürekli uyuşturucu gibi madde bağımlılıkları dile getiriliyor ama biz dijital bağımlılığı da en az onlar kadar tehlikeli görüyoruz. Yaz aylarında aldığımız bir kararla okul bahçelerini yeniden oyun alanlarına dönüştürmeye karar verdik. Geleneksel oyunlarımızın oynandığı alanlara dönüştüreceğiz. Bu vesileyle inşallah bu projenin bize böyle bir katkısı olacak. İkincisi spor kültürünün ve ahlakının gelişmesi ancak eğitim ve öğretim ortamlarında mümkün olabilir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu projeyi biz bu açıdan önemsiyoruz. Bizim kendi faaliyetlerimiz açısından böyle bir faydası var."

Bakan Tekin, asrın hastalıklarından biri olan obeziteyle mücadele açısından bu projenin kendileri için önemli olduğunu belirterek, ancak hepsinden önemlisinin, akademik araştırmaların tamamının akademik başarı için çocukların fiziksel aktivite yapmasını elzem olarak gösterdiğini kaydetti.

Bu projeye katılırken öğrencilerin akademik başarılarını da yükseltmeyi merkeze aldıklarını kaydeden Tekin, "Ben Türkiye'de sportif altyapının küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Tekin, daha önce 2 yıl Gençlik ve Spor Bakanlığında görev yaptığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"O zaman da bu konuda çalışmalar yapıyorduk Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte. Sonra bu tarafa geldikten sonra bu konuyu gerçekten çok önemsiyorum. Biz 2013'ten itibaren tematik spor liseleri kurmaya başlamıştık voleybolla başlayıp futbolla devam eden. Şimdi geldiğimiz noktada şunu görüyoruz. Lise, bu iş biraz geç kalınmış bir dönem. Dolayısıyla biz ekim ayında şöyle bir karar aldık; müzik liselerinin sanat eğitimi için geç olduğunu düşünüp müzik ilkokulu ve ortaokulu projesi başlattık. Eğer bu konuda ortak çalışabileceğimiz federasyon veya Gençlik ve Spor Bakanlığı bizimle bu konuda birlikte çalışmaya varsa biz spor dallarında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde sportif eğitim ve akademik eğitimin birlikte verildiği okulları hayata geçirebiliriz."

"Bizimle çalışmak isteyen her federasyona ihtiyacımız var"

OECD ülkelerinde eğitim-öğretim ortamındaki başarılarla, Türkiye'nin her açıdan kıyaslandığını, ancak bir açının ihmal edildiğini belirten Tekin, "Bahsettiğiniz ülkelerin tamamında sivil alanların eğitim-öğretim sürecine katkısı Türkiye'nin katbekat üstünde. Sivil toplum kuruluşları ortalama yüzde 40'a yakın eğitim öğretim sürecinin içerisindeler. Bizde ise yüzde 5'in altında." ifadelerini kullandı.

Bu projenin bir diğer öneminin de sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini, Milli Eğitim Bakanlığı faaliyetleri sürecine dahil etmek olduğunu kaydeden Tekin, "O yüzden bize katkıları olan sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum. Sivil toplum örgütleriyle protokol yapmaya devam edeceğiz. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Tekin, kendileriyle işbirliği yapan federasyonlara da teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"16 il ve 640 okul dendi. Büyük bir rakam gibi gözüküyor. Geriye kaldı 55 bin okul. Daha yürüyecek çok yolumuz var. 500 bin öğrenciye ulaşalım dedik ama geride 19 milyon 500 bin öğrenci daha var. Hep söyleniyor genç bir nüfusumuz var. Bizim çağ nüfusumuz 1 milyon. Her yıl eğitim öğretim sistemine 1 milyon öğrenci giriş yapıyor. Dolayısıyla bu projeyi devamlı hale getirmek için her yıl 1 milyon öğrenciye ulaşmayı hedeflememiz lazım. Bizimle çalışmak isteyen, bize destek olmak isteyen her federasyona, kamu kurumuna, sivil toplum örgütüne ihtiyacımız var. Hepsiyle çalışmaya açığız, çalışmaya devam edeceğiz."

"Daha beceri ağırlıklı bir müfredat mantığı geliyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın müfredat değişikliğinden bahsettiğini kaydeden Tekin, şunları dile getirdi:

"Bugün itibariyle bir süreci başlattık, daha beceri ağırlıklı bir müfredat mantığı geliyor. Bakan'ım dedi ki; 'sportif aktivite ile ilgili dersleri artırın', ben de Bakan'a diyorum ki; 56 bin okulumuz var. Önüne spor salonu yaptığınız her okulda beden eğitimi derslerinin sayısını arttıracağız. Yüzme havuzu yaptığınız her okulumuza zorunlu seçmeli yüzme dersi koyacağız. Herkes 'eğitimde şu yapılmalı' diyor ama başkası yapsın diye bekliyor. Sorumluluk sahibi Gençlik ve Spor Bakanı'mızdan ricamız, istirhamımız, bahçeleri uygun olan okullarımıza uygun spor salonları, okullar bölgesi diye tanımladığımız yerlerde de yüzme havuzlarını beraber hayata geçirelim."

Bakan Tekin, toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanı Bak ve TFF Başkanı Büyükekşi ile 16 ilin Gençlik ve Spor İl Koordinatörlerine plaket takdim etti.

Daha sonra TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne geçen Bakan Tekin ve TFF Başkanı Büyükekşi, organizasyon kapsamında davet edilen çocukların oynadığı maçın başlama vuruşunu yaptı.