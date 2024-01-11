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Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı - Son Dakika
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Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, dün hayata geçirildiği duyurulan Milli İstihbarat Akademisi'nin başına Talha Köse'yi atadı. Köse, "2024 yılı güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarımıza öğrenci almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı\'na Talha Köse atandı
11.01.2024 - 14:52,  Güncelleme: 14:56
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, dün MİT'in kuruluşunun 75. yıldönümüne özel yaptığı konuşmada Milli İstihbarat Akademisi'nin kurulduğunu açıkladı. Akademi Başkanı ise Prof. Dr. Talha Köse oldu.

MİT BAŞKANI KALIN DUYURDU

MİT'in 97. kuruluş yıl dönümü, dün Kale Yerleşkesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen programla kutlandı. Törende konuşan MİT Başkanı İbrahim Kalın "Türkiye'nin istihbarat teorisi ve metodolojisi üzerine söz sahibi bir ülke olabilmesi amacıyla Milli İstihbarat Akademisinin kuruluşunu gerçekleştirdiğimizi ilan etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi. Bugünse Akademi'nin başına Talha Köse'nin atandığı açıklandı.

Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı

KÖSE: GÜZ DÖNEMİNDE ALIM YAPACAĞIZ

Sosyal medya hesabından atama haberini duyuran Köse, "Milli İstihbarat Başkanı Sn. İbrahim Kalın tarafından Milli İstihbarat Akademisi Başkanı olarak atanmaktan büyük onur duydum. Akademi olarak ülkemizde istihbarat konusunun bir bilim dalı olarak geliştirilmesine ve bir istihbarat topluluğu inşasına katkı sunmayı planlıyoruz.

2024 yılı güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarımıza öğrenci almaya başlayacağız. İstihbarat, güvenlik, bölge çalışmaları, siber güvenlik, uydu uzay sistemleri, yapay zeka ve veri analitiği gibi programlarda eğitim görmek isteyen adayların başvurusuna açık olacak.

Akademi bünyesinde Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kritik konularda araştırmalar yürüterek rapor, analiz vb. yayınlar yapacağız ve bu yayınlarla kamuoyunu bilgilendirmeye ve farkındalık yaratmaya çalışacağız."

Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı

TALHA KÖSE KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmasının ardından Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizleri ve Çözümleri programından yüksek lisans derecesi alan, ABD'deki George Mason Üniversitesi Çatışma Analizi ve Çözümü Enstitüsünde doktorasını tamamlayan Köse, George Mason Üniversitesi, Maastricht Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi.

İstanbul Şehir Üniversitesi ile İbn Haldun Üniversitesi'nin kuruluş sürecinde görev alan, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlıklarını yapar Köse, SETA'da Toplum Masası Direktörlüğü ve Brüksel Masası Direktörlüğü görevlerini yürüttü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev alan Köse, uluslararası ilişkiler, çatışma çözümleri, barış inşası, Türk siyaseti, etnik ve mezhepsel kimlikler ve radikalleşme gibi konularda çalışmalar yürütüyor.

Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
Talha Köse

BAŞVURU ŞARTLARI BELİRLENDİ

Milli İstihbarat Akademisi bünyesindeki enstitülerde açılacak yüksek lisans ve doktora programlarına, üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve akademi şartlarını karşılayan herkes başvurabilecek. Bu programlarda eğitim gören öğrenciler, istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu-uzay sistemleri, yapay zeka ile veri analitiği ve benzeri alanlarda çalışmalar yürütebilecek.

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