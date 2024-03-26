Milli Savunma Bakanı Güler: " Türkiye, dünyada etkin ve saygın bir ülke konumundadır"
KIRIKKALE - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırıkkale'de şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin köklü tarihi, stratejik coğrafyası, güçlü ordusu, uluslararası güvenlik mimarisinde kritik görevler üstlendiğini belirterek, her alanda hayata geçirilen birbirinden kritik projeler ile dünyada etkin ve saygın bir ülke konumunda olduğunu söyledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile katıldığı Kırıkkale'deki, Mühimmat Komutanlığı'nda şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen iftar programında konuştu. Güler, Kırıkkale'nin pek çok şehri birbirine bağlayan kritik bir kavşak olduğunu belirterek, "Tarım ülkemize sağladığı katma değeri yüksek ürünler ile Anadolu'nun kalbinde yer alan eşsiz bir mücevher gibidir" ifadesini kullandı.
Kırıkkale'nin refah seviyesini daha da artması için devletin her alanda büyük ve önemli yatırımları hayata geçirdiğini vurgulayan Bakan Güler, şehrin özellikle ulaştırma alanındaki önemine binaen kara yolu ağının son 20 yılda katbekat geliştiğini ifade etti.
Bakan Güler, Ankara- Sivas hızlı tren hattının duraklarından biri olan Kırıkkale'nin öneminin daha da arttığını, yapılan büyük yatırımları sürdürmek ve şehri daha ileriye taşımak için çalışmaları artan bir ivmeyle devam ettiğini aktardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin köklü tarihi, stratejik coğrafyası, güçlü ordusu, uluslararası güvenlik mimarisinde kritik görevler üstlendiğinin altını çizen Bakan Güler, her alanda hayata geçirilen birbirinden kritik projeler ile dünyada etkin ve saygın bir ülke konumunda olduğunu vurguladı.
"Ülkemizin şu ana kadar elde ettiği başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılması temel önceliğimizdir" diyen Bakan Güler, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, ülkemizi daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaştırma hedefiyle, var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
Bakan Güler, "Bu kutlu yolculukta hedefimiz; güzel Kırıkkale'mizin daha fazla gelişerek bir cazibe merkezi haline getirilmesi ve Kırıkkaleli hemşehrilerimin refah seviyesinin yükseltilmesidir. Desteklerinizle, hükümetimiz ve mahalli idarelerimiz, hep birlikte el ele vererek 'durmaksızın hizmet' anlayışı ile daha gelişmiş bir Kırıkkale için gayret göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
"Bu toprakları bizlere 'vatan' kılmıştır"
Türk edebiyat tarihi ve dil araştırmacısı şair Orhan Şaik Gökyay'ın sözlerini hatırlatan Bakan Güler, açıklamasında şunları kaydetti:
"Ülkemizin bugünkü güçlü, istikrarlı, güvenli ve huzurlu ortama sahip olmasında elbette en büyük pay, kahraman şehit ve gazilerimize aittir. Orhan Şaik Gökyay'ın ifade ettiği gibi 'Vatan toprağının kara bağrında sıra dağlar gibi yatan' aziz şehitlerimiz ile gazilerimizin ortaya koyduğu emsalsiz fedakarlıklar ve kahramanlıklar, bu toprakları bizlere vatan kılmıştır. 'Vatan sana canım feda!' düsturunu benimseyen şehit ve gazilerimiz; şanlı tarihimizin, vatan, millet ve bayrak sevgimizin ölümsüz abideleri; Türk kahramanlığının ve fedakarlığının gurur timsali; mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun ilham kaynağıdır. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz değerli aileleri ise, başımızın tacıdır."
Şehit yakınları, gaziler ve gazi ailelerinin hayatını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için tüm kurumlarla birlikte yoğun bir şekilde gayret içerisinde olduklarına vurgu yapan Bakan Güler, "Sizlerin metaneti ve vakur tavrı, düşmanlarımıza korku verdiği gibi tarih boyunca nice badireler atlatmış asil Türk milletinin dik duruşunun da en açık göstergesidir. Çok iyi biliyoruz ki sizlerin hakkını, hiçbir zaman ödeyemeyiz" şeklinde ifade etti.
Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak her zaman vefa ve minnet duygularıyla her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olacaklarını ifade eden Bakan Güler, Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerini ve komutanlarını saygıyla andığını sözlerine ekledi.
İftar programına; Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan katıldı.
Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Güler: 'Türkiye, dünyada etkin ve saygın bir ülke konumundadır' - Son Dakika
Samsung, Galaxy S24 serisinin ortanca modeli olan Galaxy S24 Plus'ı tanıttı. Cihaz, etkileyici ekranı, güçlü işlemcisi ve gelişmiş kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. 6.7 inç boyutundaki ekranı, 3120 x 1440 QHD+ çözünürlüğe, 1-120 Hz arası değişebilen yenileme hızına ve 2600 nit maksimum parlaklığa sahip. İşlemci olarak Exynos 2400 tercih edilen cihaz, 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi sunuyor. Arka tarafta 50 MP ana kamera, 10 MP telefoto (3x optik zoom) ve 12 MP geniş açılı kamera bulunurken, ön tarafta 12 MP özçekim kamerası yer alıyor. 4900 mAh batarya kapasitesine sahip olan Galaxy S24 Plus, 45W kablolu şarj, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj desteği sunuyor. Cihazın Türkiye fiyatı ise 50.499 TL olarak belirlendi.
Sinop'ta Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında, ahşap ev üretimi yapan bir iş yerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kırtasiye malzemelerinin bulunduğu bir depoya sıçradı. Olay yerine itfaiye ekipleri, arazözler, TOMA, iş makineleri, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Üç saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Vali, milletvekilleri ve emniyet müdürü olay yerine gelerek bilgi aldı.
Ürdün'de binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Gazze Şeridi'yle dayanışma gösterisinde, İsrail'in Amman Büyükelçiliği'nin kapatılması çağrısında bulunuldu. Sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine binlerce Ürdünlü, İsrail'in Amman Büyükelçiliği'ne birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplandı. Gazze ile dayanışma sloganları atan göstericiler, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in Amman Büyükelçiliği'nin kapatılması çağrısında bulundu. Gösteri sırasında İsrail karşıtı sloganlar atılırken, gösteri alanından İsrail Büyükelçiliğinin bulunduğu noktaya geçmeye çalışan katılımcılar ile güvenlik güçleri arasında itişme yaşandı. Ürdün, 1 Kasım 2023'te Tel Aviv Büyükelçisini geri çekmeye karar vermiş ve İsrail'in Amman Büyükelçisinin Ürdün'e dönmesini reddetmişti.
Sarıoğlan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarıoğlan'ı ekonomik olarak belirli bir seviyeye getirdiklerini ve borçlarının olmadığını söyledi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında, 49 yaşındaki Muhammet Korkut isimli işçi vagon ile vinç arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan bir işçi, vagon ile vinç arasına sıkışarak hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tartıştığı 2 kişiyi silahla yaralayan tekel bayisi sahibi tutuklandı. Olay, tekel bayisinde yaşanan alışveriş sırasında fazladan ürün aldıkları iddia edilen çiftin evine girerek gerçekleşti. Gözaltına alınan zanlının hırsızlık ve çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirtildi.
HP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul seçimlerine ilişkin “Ben geçen seçimdeki 608 binlik farkın üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü Ekrem Bey o günden bugüne oy vereni pişman edecek bir şey yapmadı” dedi. Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın İstanbul seçimlerini etkileyecek bir açıklama yapmasını beklemediğini ifade eden Özel, “Böyle bir açıklama gelirse bizde ona göre açıklamamızı yaparız” dedi. İstanbul’da DEM Parti ile CHP arasında protokol imzalandığı iddialarına ilişkin de Özel “Bunu bütün taraflar yalanladı. Alttaki bütün imzalar sahte. Siyaseti böyle basitleştirmemek, ucuzlaştırmamak lazım. Tamamen yalan. Bu seçimi kazanmak için bunlara tamah ediyorlarsa gerçekten çok zor durumdalar” diye konuştu.
Sizin düşünceleriniz neler ?