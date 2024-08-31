Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Türk Donanması dünyanın önde gelen deniz kuvvetlerinden biridir

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türk Donanması, asırlarca Akdeniz'den Karadeniz'e, Atlas Okyanusu'ndan Hint Okyanusu'na kadar pek çok bölgede varlık göstererek tarihe nam salmıştır. Şanlı donanmamız, bugün de sahip olduğu nitelikli personeli, yüksek teknolojiye dayalı imkan ve kabiliyetleriyle dünyanın önde gelen deniz kuvvetlerinden biridir." dedi.

Bakan Güler, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) düzenlenen Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerine astsubaylar yetiştiren ilim ve irfan yuvasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olan genç astsubayları kutlayan Güler, mezuniyetlerinin kendilerine, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Mevcut güvenlik ortamının politik, askeri, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerle yeniden şekillendiğini belirten Güler, şunları söyledi:

"Yaşanan değişim süreci bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrarı ciddi boyutta tehdit ederken uluslararası ilişkilerde de gerginlik ve kırılmalara neden olmaktadır. Bu kaotik ortamda ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için bir yandan yurdumuza yönelik tehditleri sınırlarımıza dayanmadan kaynağında bertaraf ederken diğer yandan da jeopolitik gelişmeler karşısında proaktif politikalar geliştiriyoruz. Uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin etkisini her açıdan artırdığı bu süreçte doğal olarak faaliyet sahaları genişleyen Türk Silahlı Kuvvetleri de son bir asrın en yoğun, en etkili faaliyetlerini icra etmektedir. Bu yoğun dönemde kahraman ordumuzun ayrılmaz bir parçası olan Deniz Kuvvetleri de Mavi Vatan'ımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar şanlı bayrağımızı dalgalandırmakta, üstlendiği uluslararası görevler ile bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlamakta, katıldığı ulusal ve uluslararası deniz tatbikatlarıyla da her geçen gün gücünü pekiştirmektedir."

Güler, Türk Donanmasının deniz harekat görevlerinin dışında insani yardım faaliyetleri ve kültürel misyonlarda da görev aldığını vurguladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü, Ertuğrul fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında yaklaşık 5 aylık seyrini başarıyla icra ederek yurda geri dönen TCG KINALIADA korvetinin seçkin personelini tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Güler, "Aynı şekilde, Katar'dan Somali'ye, Libya'dan Hint Okyanusu'na kadar deniz aşırı birbirinden farklı görevleri başarıyla yerine getiren Deniz Kuvvetlerimizin tüm seçkin mensuplarını da en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Deniz Kuvvetlerinde yerli ve milli teknolojilerle ilgili çalışmalar

Türkiye'nin köklü tarihi, stratejik konumu, büyük ve güçlü ordusu, her alanda sahip olduğu imkan ve yetenekleriyle dünyada söz sahibi ülkelerden olduğuna işaret eden Güler, ülkenin huzur ve güvenliği için kahraman ordunun da daima güçlü ve etkin olmasının hayati önem taşıdığını anlattı.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin güçlü bir donanmaya sahip olmasının tercih değil zorunluluk olduğunu dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Deniz Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini yerli ve milli teknolojilerle geliştirmek için artan bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen hafta Aksaz'da gerçekleştirdiğimiz törende, Aksaz Tersanesi ile Gölcük'teki denizaltı havuzunun açılışını yaparken yeni tip denizaltı ve akaryakıt gemilerini de hizmete aldık. Yerli ve milli savunma sanayimiz ile ordumuzu donatırken nitelikli bir personele sahip olmak için eğitim faaliyetlerimizi de çok yönlü bir şekilde sürdürüyor, sizler gibi birçok kişi arasından seçilmiş yeni mezunlarımızın katılımıyla ordumuzu güçlendiriyoruz. Unutmayın ki sizler, Çaka Bey, Barbaros Hayreddin Paşa, Oruç ve Piri Reis, Kılıç Ali Paşa gibi nice büyük komutanların yönettiği Deniz Kuvvetleri saflarına katılmak için bu ilim ve irfan ocağını tercih ettiniz. Ne mutlu ki bugün bu büyük ordunun seçkin bir üyesi olarak etkin ve önemli görevler üstlenmek üzere adım atıyorsunuz."

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, her çağın hakim güçlerinin ilgi ve etki odağındaki coğrafyanın en güçlü ordusu olduğunu belirtti.

Donanmanın önemini vurgulayan Güler, "Türk Donanması, asırlarca Akdeniz'den Karadeniz'e, Atlas Okyanusu'ndan Hint Okyanusu'na kadar pek çok bölgede varlık göstererek tarihe nam salmıştır. Şanlı donanmamız, bugün de sahip olduğu nitelikli personeli, yüksek teknolojiye dayalı imkan ve kabiliyetleriyle dünyanın önde gelen deniz kuvvetlerinden biridir." diye konuştu.

"Elinizden gelenin en iyisini yapma azim ve çabasında olun"

Bu törenle Deniz Kuvvetlerine katılan bahriyelilerin, komutanlarının izinden giderek Türkiye'nin denizlerdeki engin vizyonunu sürdürecek varisler olduğunu anlatan Güler, ordunun bel kemiğini oluşturan astsubaylar olarak komuta kademesi ile Mehmetçik arasında kritik roller üstleneceklerini söyledi.

Genç astsubaylara tavsiyelerde bulunan Güler, "Hangi görevi üstlenirseniz üstlenin, elinizden gelenin en iyisini yapma azim ve çabasında olun. Tüm vazifelerinizi, kural ve kaidelerle akıl ve sağduyu çerçevesinde yerine getirin." dedi.

İcra edilen eğitim öğretim faaliyetlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek donanımlı personelin yetişmesi bakımından kritik öneme sahip olduğunu kaydeden Güler, "Özveriniz, heyecan ve motivasyonunuz, burada eğitim alan her bir astsubayımıza, ordumuza en iyi katkıları vermesi ve kendi başarı hikayesini yazabilmesi bakımından örnek teşkil etmektedir. Bu sorumluluğun bilincinde olarak sizlerin bundan sonra da genç astsubayları en iyi şekilde yetiştireceğinizden şüphem yoktur." ifadesine yer verdi.

Güler, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, tarihi bir dönemde "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalıştıklarını sözlerine ekledi.

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise üniversitenin Donanma, Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetlerinin personel ihtiyacını önemli ölçüde karşıladığını aktardı.

Yalova'daki bu törenle 496 genç astsubay çavuşun Türk Donanması saflarına katıldığı bilgisini veren Afyoncu, "Osmanlı İmparatorluğu dünya gücü oldu ama bunda Deniz Kuvvetlerinin çok önemli bir rolü vardır. 16'ncı yüzyılda Barbaros Hayreddin Paşa ile büyük bir donanmanın Akdeniz'deki faaliyetleri, Osmanlı'nın dünyaya yön veren büyük bir ülke olmasını sağladı. Bugün de Cumhuriyet'imiz, devletimiz, donanmamıza tüm desteğini vererek, Ege'de, Akdeniz'de ve dünyanın diğer denizlerinde Türk bayrağını şanla, şerefle dalgalandırıyor." diye konuştu.

Törende, 134. Dönem birincisi Astsubay Çavuş Mert Güçlü, konuşmasının ardından yaş kütüğüne plaket çaktı. Okulu dereceyle bitiren astsubay çavuşlar ve misafir askeri personele, daha sonra tüm astsubay çavuşlara diplomaları takdim edildi.

Sancak devir tesliminin gerçekleştirildiği program, sancaktar ve sancak muhafızı astsubay çavuşlara diplomalarının verilmesinin ardından tören geçişiyle sona erdi.