Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Yalan Siyasetinin Uzmanıdır Erdoğan. Kendisini Bile Yalanlayan Sözleri Var"

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(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Yalan siyasetinin uzmanıdır Erdoğan. Eskiden 'Ecevit, Ecevit'i anlatıyor' diye kitaplar çıkardı. Şimdi de 'Erdoğan, Erdoğan'ı anlatıyor' diye kitap çıkarın ve söylediği yalanlara bakın. Kendisini bile yalanlayan sözleri var. Geçen bir konuşmasına denk geldim, belediyeleri kastederek 'bu zamlar neyin nesi' diyor. Yaşadığımız ülkeye bakar mısın" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve iktidarı eleştiren Çayır, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kendisini devletin memuru olarak görmek dururken, kendisini danışman sıfatıyla ortaya koyup gelecek kurmaya çalışan, millete hesap biçen Mehmet Uçum'u kendi boyuna posuna göre hareket etmeye davet ediyorum. Aklını başına alsın. Kendini aşan işlere karışmasın. Durduk yere Sayın Cumhurbaşkanı'na 'o bir milli değerdir' diye ifadeye kalkışırsa 'hadi oradan, sen kimsin, senin övdüğün insanlar kim' demek düşer bize."

"Sayın Erdoğan, bu ülkeye yapacağın en büyük hizmet evine gidip torunlarınla uğraşmaktır"

Çayır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşması sırasında 'İsrail ile ticaret' konusunda protestoda bulunan 9 gencin tutuklanmasına ilişkin şunları söyledi:

"Bu kafaların oluşturduğu Türkiye şu an yaşanmaz haldedir. Gençlerin, katıldıkları sempozyumda iktidara 'İsrail'e destek verme, ticaret yapma' diye seslendikten sonra iktidarın onlara uyguladığı bu zulüm niye? Gerçekten bu ülkeyi seven çocuklar var. 9 genci birden tutuklamak neden? Tutukladın, susturdun diyelim. Gerçeği yok mu ettin? Adalet ve Kalkınma'nın, sadece isminde 'adalet' olduğu bir yönetimle karşı karşıyayız. Artık yeter. Saygıdeğer Erdoğan, bu ülkeye yapacağın en büyük hizmet evine gidip torunlarınla uğraşmak, emekliliğini yaşamaktır."

Asgari ücretin ne kadar olacağı hakkında değerlendirmede bulunan Çayır, sözlerine şöyle devam etti:

"TBMM'ye bir yıl içerisinde 18 bin 350 önerge verilmiş. Bunun yalnızca 3 bin tanesi cevaplanmış. 15 bin tanesi keyfi olarak cevaplanmamış. Yani diyor ki 'sizi takmııyorum'. Böyle bir anlayışla Türkiye gelecek kurabilir mi? Sen veteriner değilken 'ben hayvanların tedavisini yapabilirim' dersen hayvan öldürürsün, doktor değilken 'ben insanları tedavi ederim' dersen insan öldürürsün, iktisadı, ekonomiyi bilmeden 'ben ekonomistim' dersen geldiğimiz nokta da bu olur. Herkes duysun; asgari ücrete yüzde 17 ile 25 arasında zam yapılacak."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya yönelik tavrını eleştiren Çayır, şunları kaydetti:

"Yıllarca Öcalan'a her türlü sözü söyleyen adam bir baktım DEM'le Öcalan'ı barıştırmaya kalkmış. Yetmiyor, Tayyip Erdoğan devreye giriyor Bahçeli'yi konuşturuyor. İşin artık uzmanı olmuş. Yalan siyasetinin uzmanıdır Erdoğan. Eskiden 'Ecevit, Ecevit'i anlatıyor' diye kitaplar çıkardı. 'Erdoğan, Erdoğan'ı anlatıyor' diye kitap çıkarın ve söylediği yalanlara bakın. İki senede bir bambaşka bir yalan var. Kendisini bile yalanlayan sözleri var. Geçen bir konuşmasına denk geldim, belediyeleri kastederek 'bu zamlar neyin nesi' diyor. Yaşadığımız ülkeye bakar mısın?"

"Yarın bir gün içimize hastalık taşıyacak hiçbir mikroba izin veremeyiz"

Suriye'de yaşanan gelişmelere de değinen Çayır, şöyle konuştu:

"Suriye yine karıştı. Bu işin mucidi ABD ve İsrail. ABD şu an PKK'ya alan açmaktadır. İran ve Rusya'nın oradaki nüfusunu kırmak istemektedir. Kırsınlar ama yarın bir gün içimize hastalık taşıyacak hiçbir mikroba izin veremeyiz."

2026'da erken seçim olacağını belirten Çayır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda hükümet erken seçim kararı almak zorunda. 2026'da erken seçim var. Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı olmak istemektedir. Ağalar köşeyi tutmuş, beyler parayı tutmuş aralarında paylaşmışlar size yol vermek istemiyorlar."