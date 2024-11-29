Mimarlık ve Mühendislikte Uzmanlık Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Mimarlık ve Mühendislikte Uzmanlık Çalıştayı Düzenlendi

Mimarlık ve Mühendislikte Uzmanlık Çalıştayı Düzenlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mimarlık ve mühendislik alanında nitelikli iş gücünü artırmayı hedefleyen bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda mühendislik ve mimaride son gelişmeler ele alındı ve sektör temsilcileriyle iş birliği yapıldı.

29.11.2024 09:47  Güncelleme: 09:50
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından mimarlık ve mühendislik mesleğinde nitelikli iş gücünü artırmayı hedefleyen, uzmanlıkların geliştirilmesinde katkı sağlayacak düzenleme hazırlıkları kapsamında çalıştay düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından İller Bankası (İLBANK) Sosyal Tesisleri'nde 'Mimarlık Mühendislik Hizmetlerinde Uzmanlık Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcı Hasan Suver, Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan ve bakanlık bürokratlarının yanı sıra; ilgili kamu kurum kuruluşları, meslek odaları ve üniversitelerden akademisyenler katıldı. Mimar ve mühendislerin nitelikli iş gücünün artırılmasına ve kamu güvenliğine katkı sağlayacağı öngörülen çalıştayda, sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunuldu.

'BİNANIN İŞLEVSELLİĞİ UZMANLIK GEREKTİRİYOR'

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bakan Yardımcısı Hasan Suver, bu çalıştayda hem yerel hem de uluslararası alanda mimar, mühendislikle ilgili son gelişmelerin tartışılacağına, Türkiye'ye özgün bir mesleki sınıflandırma ve yeterlik durumlarının ortaya konulacağına vurgu yaptı. Konuşmasında mühendislik ve mimarlıkta uzmanlaşmanın önemini anlatan Suver, "Üzerinde kuracağımız binanın statiği, malzemenin kalitesi ve yeterliliği çok önemli. Bunları yaparız, uzmanlık getiririz, binamız sağlam olur ancak; binanın işlevselliği de bir o kadar önemlidir. Bu tasarımlar da tamamen deneyime dayalı uzmanlık gerektirir" dedi.

'KENDİMİZE ÖZGÜ ÇÖZÜMLERE VARMAK İSTİYORUZ'

Bakan Yardımcısı Suver, meydana gelen depremlerde mühendislikle ilgili acı sonuçların ortaya çıktığına vurgu yaptı. Suver, "Binaların giriş katları, ticarethane olarak tasarlanıyor ve kolonlar gelişigüzel konuyor. Sonra bir market açılıyor, kolonu kesiyorlar. İşlevselliğine engel oluyor, sonra da güvenlik problemi ortaya çıkıyor. Biz Türkiye'de çok kaliteli mühendisler çıkarıyoruz. Çok kaliteli eğitimler veriyoruz. Bu teoriyi verirken, pratiği de aynı anda vermek mümkün değil. Mezuniyet sonrası bu imkanı vermek için bir ihtiyaç hasıl olduğu açık. Uzmanlık aynı zamanda icra edilecek olduğu alanın da kültürünü içselleştirmiş olması lazım. Biz burada hem yereli hem de dünyada bu konuda ne olup bittiğini de dikkate alarak kendimize özgün çözümlere varmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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