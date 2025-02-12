Minikler, geri dönüşümle oluşturdukları kitap okuma alanında yazarları ağırlıyor - Son Dakika
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Minikler, geri dönüşümle oluşturdukları kitap okuma alanında yazarları ağırlıyor

Minikler, geri dönüşümle oluşturdukları kitap okuma alanında yazarları ağırlıyor

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Sınıf Öğretmeni Funda Uyğun Sır, görev yaptığı ilkokulda atıl ve geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak öğrenci ve velileriyle birlikte okuma alanı kurdu.

12.02.2025 11:20  Güncelleme: 11:23
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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Sınıf Öğretmeni Funda Uyğun Sır, görev yaptığı ilkokulda atıl ve geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak öğrenci ve velileriyle birlikte okuma alanı kurdu. Yazarları da ağırladıkları okuma alanını tüm okula açık hale getirdiklerini belirten Sır, böylelikle öğrencilere hem çevre bilincini hem de okuma alışkanlığı aşıladığını söyledi.

Bayraklı ilçesindeki Şehit Yüzbaşı Ali Rıza Sadak İlkokulu'nda Sınıf Öğretmeni Funda Uyğun Sır, atıl ve geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak öğrenci ve velileriyle birlikte okuma alanı kurdu. 2024 yılı eğitim ve öğretim döneminde kurduğu alanı sadece kendi sınıfı için değil tüm okula açık hale getiren Sır, hem çevre bilincini hem de okuma alışkanlığını öğrencilere aşıladığını belirtti. Funda Uyğun Sır, kurduğu kitap okuma alanında ise birçok yazarla öğrencilerini bir araya getirdi. Çocukların istek ve hayal dünyası doğrultusunda bu projeyi yapmaya karar verdiğini söyleyen Sır, "Öğrencilerime kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için ne yapabilirim düşüncesindeydim ve çocukların açık alanda kitap okumayı daha çok sevdiklerini gözlemledim. Hep dışarıda kitap okumak istiyorlardı. Hem bahçede olabilecekleri hem de kitap ile temas halinde olacakları bir alan yaratmak istedim. Çocuklardan aldığım geri dönüşler sonrasında okul bahçesinde çocukların kitap okuyacağı bir alan oluşturmaya karar verdim. Şu an 2'nci sınıfız halen aktif kullanıyoruz. Tüm okulun öğrencilerine de açık hale getirdik" dedi.

'OKUMA ALANINDA VAKİT GEÇİRMEK İÇİN YARIŞIR HALE GELDİLER'

Hurda toplama ve nakliye işi yapan velilerden destek alarak malzemeleri topladıklarını belirten Funda Uyğun Sır, "Velilerimle palet topladık ve öğrencilerimin destekleri ile hep birlikte okuma alanı yarattık. Amacım aynı zamanda çocuklarda çevre ve doğa sevgisi bilincini de oluşturmak oldu. Bu nedenle de yapacağım alanın tamamen atıl malzemeden olmasını istedim. Böylece geri dönüşüm mantığını da çocuklarıma göstermiş oldum. Çocuklar burada oturmak kitap okumak için adeta birbirleri ile yarışır hale geldi. Teneffüslerde koşarak bu alana gelerek zamanlarını burada geçiriyorlar. Çocuklarımda bu konuda çok büyük gelişme gördüm. Düzenli olarak kitap okur hale geldiler" diye konuştu.

'OKUMA ALANINDA BUGÜNE KADAR 4 YAZARI KONUK ETTİK'

Öğrencilerindeki bu şevki devam ettirmek adına yazarları da davet etmeye başladığını vurgulayan Sır, şöyle devam etti:

"Okuma alanımızda bugüne kadar İzzet Güldoğan, Gülay Şahin Pamuk, Derya Tatlı ve Lider Hepgenç olmak üzere 4 yazarı konuk ettik. Bu projenin devamı var. Sonra biz burayı açık hava sınıfına dönüştürdük. Tam da bu noktada, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Küçük Eller Güçlü Kalemler' projesi büyük bir anlam taşıyor. Bu proje, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini milli, manevi, kültürel ve evrensel değerler çerçevesinde yazıya dökmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Çocukların edebiyatla bağlarını güçlendirmek, Türkçeye olan sevgilerini artırmak ve dilimizin önemini vurgulamak adına önemli bir adım olan bu proje, bizim de okul olarak benimsediğimiz okuma kültürü oluşturma hedefiyle birebir örtüşüyor. Bu projeyle birlikte, öğrencilerimizin yalnızca kitap okuyan değil aynı zamanda güçlü kalemler yetiştiren bireyler olmalarını desteklemeye devam etmeyi hedefliyoruz"

Kaynak: DHA

Bayraklı, Edebiyat, Güncel, Çevre, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minikler, geri dönüşümle oluşturdukları kitap okuma alanında yazarları ağırlıyor - Son Dakika

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