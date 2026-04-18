Mısır, 13 Tarihi Eseri İade Aldı

KAHİRE, 18 Nisan (Xinhua) -- Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, yasadışı yollarla ABD'ye kaçırılan 13 tarihi eserin Mısır'a iade edildiğini duyurdu.

Fethi cuma günü yaptığı açıklamada, iade işleminin, Mısır'ın eşsiz kültürel mirasını korumaya yönelik ulusal stratejisi çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Fethi, gelecek nesiller için bu insani mirası korumak üzere mevcut tüm imkanları kullanarak ve uluslararası ortaklarla işbirliği içinde kaçırılan tüm antik eserleri geri almaya kararlı olduklarını vurguladı.

Antik Eserlerin İadesi Dairesi Genel Müdürü Şaban Abdülcevad, iade edilen eserler arasında çeşitli amaçlarla kullanılan çok çeşitli kapların bulunduğunu söyledi.

İade edilen eserler arasında M.Ö. 7. yüzyıldan kalma su mermerinden yapılma yağ ve parfüm kavanozu, Yeni Krallık dönemine ait maymun şekilli bir rastık kabı ve Orta Krallık dönemine ait kedi şekilli bir kozmetik kavanozu öne çıkıyor.

ABD'den antik eserlerin geri alınması, Mısır'ın çalınan mirasını geri kazanmak için yürüttüğü küresel kampanyasının başarılı olduğunu gösteriyor. Mısır, son birkaç yıl içinde birçok ülkedeki on binlerce kaçak antik eserin iadesini sağladı.