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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimi için başlatılan üç günlük oy verme işleminin ardından sayım işlemleri de tamamlandı. Oyların yüzde 89,6'sını alan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi, yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Katılımın yoğun olduğu seçimde, Sisi 39 milyon kişinin oyunu alarak ülke tarihinin en yüksek oy sayısına ulaşan lideri oldu.

18.12.2023 - 15:52,  Güncelleme: 16:51
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Daha önce girdiği 2014 ve 2018 seçimlerinde yüzde 97 ile cumhurbaşkanı seçilen Mısır lideri Abdulfettah el-Sisi, son seçimde oyların yüzde 89,6'sını alarak yeniden lider seçildi. Katılımın önceki seçimlere göre oldukça yoğun olduğu seçimde Sisi, 39 milyon Mısırlının oyunu alarak da ülke rekorunu kırdı.

4 ADAY YARIŞTI

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi 27 vilayetteki 11 bin 631 seçim komisyonunda 10 Aralık'ta başladı. Seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yarıştı.

SİSİ YENİDEN LİDER SEÇİLDİ

Mısır'daki Ulusal Seçim Kurumu, mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yüzde 89,6'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu. Mısır'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 bin hakim ve çok sayıda yerel kuruluşun yanı sıra, 14 uluslararası kuruluştan 220 gözlemci eşliğinde düzenleniyor. Kayıtlı seçmen sayısının 67 milyonu geçtiği Mısır'da, seçim sonuçlarının 18 Aralık'ta açıklanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi oyların yüzde 89,6'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
Sisi

SİSİ KİMDİR?

19 Kasım 1954'te Kahire'de dünyaya geldi. 1977'de Mısır Harp Okulundan mezun oldu. Sisi, 1977'de uzmanlık alanı tanksavar sistemleri ve havan topu sistemleri olmak üzere mekanize piyade taburunda subay olarak göreve başladı. 2008'de Kuzey Askeri Bölgesi- İskenderiye'nin kumandanı daha sonra da Askeri İstihbarat ve Keşif Şefi oldu.

12 Ağustos 2012'de Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Mısır Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Tantavi yerine Sisi'yi getirme kararını aldı. Sisi, ayrıca Mısır Bakanlar Kurulunda "Savunma Bakanı" görevini de üstlendi. 27 Ocak 2014 tarihinde Mısır ordusunda mareşalliğe yükseltildi ve seçimlerde Cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için istifasını sundu.

1 Temmuz 2013'te Mısır ordusu, Muhammed Mursi'ye ülkedeki siyasal krizi 48 saat içinde çözmesi için ültimatom verdi. 3 Temmuz 2013'te, Mursi'ye tanınan süreden biraz daha geç, Mısır ordusu, halk oylamasıyla seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi ve hükûmetini devirerek anayasayı askıya aldı ve onun yerine Adli Mansur'u geçici cumhurbaşkanı atadı. Şiddete teşvik etmek ve toplumun huzurunu bozmak suçlarından yargılanan birçok Müslüman Kardeşler üyesinin de tutuklanması emredildi. Sisi, televizyonda cumhurbaşkanının "Mısır halkının taleplerini karşılamayı beceremediğini" duyurdu ve anayasanın askıya alınacağını bildirdi. 29 Mayıs 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılımın %40 olduğu seçimlerden %97 oy alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
YORUMLAR (3)
  • Orhan Kilic: Dinsizliğe refah kapısını kapatmaya amerikan itttrail uşakligina devam yani Yanıtla 15 3
  • Ahmet yilmaz: Bunu göreve getiren ÎSRAÎL Yanıtla 12 0
  • Ahmet eren Kacmaz: Katılım G abd seçim zaferi desenize sisi gerek yok Yanıtla 1 1

Abdülfettah El Sisi, Mısır, Dünya, Güncel, Son Dakika

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