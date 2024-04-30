Mısır Cumhurbaşkanı ve Kuveyt Emiri, Refah'a olası saldırının vahim sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu - Son Dakika
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Mısır Cumhurbaşkanı ve Kuveyt Emiri, Refah'a olası saldırının vahim sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu

Mısır Cumhurbaşkanı ve Kuveyt Emiri, Refah\'a olası saldırının vahim sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Refah'a olası bir saldırının 'vahim sonuçlar doğuracağı' uyarısında bulundu. İki lider, ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirme niyetlerini teyit ederken, İsrail'in Refah kentine doğru saldırılarını genişletme olasılığı dahil olmak üzere bölgede devam eden askeri operasyonların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ayrıca, Libya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği ve Sudan'da sürdürülebilir bir ateşkese ulaşmanın önemine dikkat çekildi.

30.04.2024 23:43
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Refah'a olası bir saldırının "vahim sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanlığı, Kuveyt Emiri'nin Aralık 2023'te göreve başlamasından bu yana ilk kez Mısır'a yaptığı kısa ziyareti sırasında Sisi'yle görüşmelerinin ardından iki ülkenin yaptığı ortak yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamaya göre, Sisi ile Sabah, görüşmede iki ülke arasında önümüzdeki dönemde ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirme niyetlerini teyit etti.

Gazze Şeridi'nde acil ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ile insani yardıma güvenli, yeterli ve sürdürülebilir şekilde erişimin kolaylaştırılmasının gerekliliği konularında mutabık kalan iki lider, İsrail'in Refah kentine doğru saldırılarını genişletme olasılığı dahil olmak üzere bölgede devam eden askeri operasyonlarının kabul edilemez olduğunu ve Refah'a saldırı düzenlenmesinin vahim insani sonuçlara yol açabileceğini kaydetti.

Liderler, Filistin meselesinin tasfiyesinin yanı sıra Filistinlilerin, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki topraklarından zorla çıkarılmalarına dair tüm girişimleri kati şekilde reddettiklerini vurguladı.

Filistinlilerin topraklarına geri dönüş hakkının altını çizen liderler, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hayati rolünün önemine dikkati çekti.

Durra Gaz Sahası ve Hedasi Barajı

Sisi ile Sabah, görüşmede Basra Körfezi'nde yer alan ve 1967'de keşfedilen tartışmalı Durra Gaz Sahası ile Hedasi (Nahda) Barajı konularına da değindi.

Liderler, sahadaki zenginliğin ve mülkiyetinin de yalnızca Kuveyt ve Suudi Arabistan'a ait olduğu; başka herhangi bir tarafın hak iddiasının da reddedildiğini aktardı.

Kuveyt Emiri Sabah, Hedasi Barajı konusunda, ülkesinin "Arap su güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu için Mısır su güvenliğine tam destek verdiğini" belirtti.

Ülkesinin, Mısır'ın Nil suları üzerindeki haklarına zarar verecek herhangi bir eylemi kesinlikle reddettiğini ifade eden Sabah, su güvenliğini ve çıkarlarını korumak adına uygun gördüğü her türlü önlemi alması konusunda Mısır'la dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

İki lider ayrıca bölgedeki su yollarında güvenliğin ve istikrarın önemini vurguladı.

-Libya ve Sudan

Ayrıca liderler, "Libya'nın egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, dışarıdan içişlerine yönelik tüm müdahalelerinin reddedilmesinin gerektiğini" vurguladı.

Bir yıldan daha uzun süredir Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında gerginliğin hakim olduğu Sudan konusuna da değinen iki lider, Sudan'da "hemen ve sürdürülebilir bir ateşkese ulaşmanın kaçınılmazlığı" ve "ülkede çatışan taraflardan herhangi birinin askeri açıdan desteklenmesine yönelik dış müdahalelerin reddedildiğini" belirtti.

"Yalnızca Mısır'ın yarım milyondan fazla Sudanlıyı kabul ettiğini" kaydeden Sisi ve Sabah, "Çatışmanın başlangıcından bu yana çok sayıda Sudanlıyı kabul eden Sudan'a komşu ülkelere destek sağlamanın önemine" dikkati çekti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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