Mısır'dan Savaş Uyarısı - Son Dakika
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Mısır'dan Savaş Uyarısı

Mısır Dışişleri Bakanı, artan gerilimlere karşı bölgesel savaş uyarısı yaptı, ateşkes çağrısında bulundu.

07.10.2024 20:16
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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail ile İran arasında artan gerilimlerin gölgesinde bölgesel bir savaşa sürüklenmekten kaçınılması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Abdulati, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

İki Bakan, görüşme sırasında Lübnan ve Gazze Şeridi başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, Lübnan'da ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gerilimin durdurulmasının son derece önemli olduğu vurgulandı.

Bakan Abdulati, ülkesinin artan gerilimden ve çatışmanın yayılmasından derin endişe duyduğunu belirterek, bunun, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenlik açısından vahim sonuçlara işaret ettiğini kaydetti.

Mısır'ın, Lübnan'ın egemenliğinin ihlal edilmesini tamamen reddettiğine dikkati çeken Abdulati, acil ateşkes sağlanmasının ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının acilen uygulanması gerektiğini yineledi.

İran'ın İsrail'e füze saldırısından sonra Tel Aviv'in "çok güçlü" misilleme tehditleri

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırılarından sonra Tel Aviv yönetiminden "çok güçlü" misilleme tehditleri gelmişti.

İsrail medyası, Tel Aviv'in, İran'ın saldırısına karşılık ülkedeki petrol ve nükleer tesislerin yanı sıra Tahran'daki İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutu, Cumhurbaşkanlığı ofisi ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun merkez binasının muhtemel hedefler arasında değerlendirildiğini iddia etmişti.

İsrail'in tehditlerine karşılık ise İranlı askeri yetkililer, herhangi bir saldırıya İsrail'in tüm enerji tesislerini ve altyapısını hedef alarak karşılık vereceklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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