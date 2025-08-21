Mısır'dan Uluslararası Çağrı - Son Dakika
Mısır'dan Uluslararası Çağrı

21.08.2025 16:40
Mısır, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Tel Aviv'i Gazze Şeridi'ndeki askeri saldırıların kapsamını genişletmenin doğuracağı sonuçlar konusunda uyardı.

"Mısır, işgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki kentleri işgal amacıyla yeni saldırı planları yapmasını endişeyle takip ediyor." ifadeleri kullanılan açıklamada, İsrail hükümetinin saldırı planlarıyla Filistin topraklarındaki işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığına vurgu yapıldı.

İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı işgalini kalıcı hale getirmeye dair yeni çabalarla hem uluslararası hukuku hem de uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mısır, İsrail'in hem Gazze Şeridi hem Batı Şeria'daki Filistin topraklarındaki işgalini genişletmenin yanı sıra sivillere karşı sistematik suçları ve Filistinlileri zorla yerlerinden etme planlarını sürdürme yönünde uyguladığı gerilim politikasını şiddetle kınıyor. Tüm bunlar, İsrail'in arabulucu ülkeler tarafından Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sunduğu öneriyi görmezden geldiğini gösteriyor."

İsrail'in ayrıca Gazze'de Filistin halkına karşı savaşın durdurulması yönündeki talepleri de görmezden geldiğine işaret edilen açıklamada, "gücün kibirli yaklaşımı ve dar siyasi çıkarlar için uluslararası hukukun sürekli ihlal edilmesinin, uluslararası adalet sisteminin zayıflığından kaynaklandığı" ifade edildi.

Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden ihlallerin bölgede daha fazla gerilime yol açacağı uyarısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının durdurulması ve Filistinli sivillere yönelik ihlallerin sona erdirilmesi için uluslararası toplumdan acil müdahale talep edildi.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden, İsrail'in ihlallerinin Orta Doğu'daki istikrarsızlığı daha da derinleştirmesini önlemek üzere uluslararası güvenlik ve barışı koruma sorumluluğu doğrultusunda adım atması istendi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Mısır, Son Dakika

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
