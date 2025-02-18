Mısır, Gazze Yeniden İmarı İçin BM ile Görüştü - Son Dakika
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Mısır, Gazze Yeniden İmarı İçin BM ile Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı, Gazze'nin yeniden imarı için BM ile konferans hazırlıklarını ele aldı.

18.02.2025 09:46
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Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile Gazze'nin Yeniden İmarı Konferansı hazırlıklarını görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, başkent Kahire'de düzenlenen "4. İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak Toplantısı" çerçevesinde BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Kaag'la bir araya geldi.

Görüşmede, Mısır'ın, BM, uluslararası toplum ve finans kuruluşlarıyla işbirliği içinde düzenlemeyi planladığı Gazze'nin Yeniden İmarı Konferansı hazırlıkları ele alındı.

Konferans için net bir tarih verilmezken Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Gazze'nin yeniden imar sürecinin en yakın zamanda başlaması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis de Kahire'de bir araya geldi.

İkili, 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının, bölgede kalıcı barışa ulaşmanın yegane teminatı olduğunu vurguladı.

Sisi ve Hristodulidis, Mısır'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasının üç aşamasının da uygulanması için harcadığı çabaları ve Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için geliştirdiği kapsamlı planı görüştü.

"Mısır Uluslararası Enerji Fuarı EGYPT 2025" kapsamında bir araya gelen liderler, "doğal gaz üretimi, sıvılaştırılması ve taşınması" alanında işbirliğinin artırılması yollarını da ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinin Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek için "kapsamlı bir plan" hazırladığını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

Kaynak: AA

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