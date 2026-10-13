Mısır, Hartum'da 2 Mısırlı şoförün öldüğünü, şüphelinin yakalandığını bildirdi - Son Dakika
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Mısır, Hartum'da 2 Mısırlı şoförün öldüğünü, şüphelinin yakalandığını bildirdi

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Mısır, Hartum\'da 2 Mısırlı şoförün öldüğünü, şüphelinin yakalandığını bildirdi
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Mısır ve Sudan dışişleri bakanları, Hartum'da 2 Mısırlı kamyon şoförünün öldüğü, birinin yaralandığı saldırı sonrası telefonda görüştü. Görüşmede işbirliği ve dörtlü zirve sonuçları ele alındı; şüphelinin yakalandığı Mısır'ın Hartum Büyükelçisi'ne bildirildi.

KAHİRE, 13 Ekim (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile Sudanlı mevkidaşı Muhiddin Salim, Hartum'da iki Mısırlı kamyon şoförünün hayatını kaybettiği, birinin yaralandığı silahlı saldırının ardından yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin önemini bir kez daha vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre taraflar pazartesi günkü görüşmede ikili işbirliğini artırma, yakın koordinasyon ve istişareyi sürdürme ve her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda ilişkileri güçlendirmeye yönelik çabaları devam ettirme konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede bu ayın başlarında Mısır'ın kıyı kenti Yeni el-Alameyn'de düzenlenen ve Mısır, Sudan, Eritre ile Somali liderlerinin katıldığı dörtlü zirvenin sonuçlarının uygulanmasına yönelik konuların da ele alındığı belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı ayrı bir açıklamada, Sudan'ın başkentinde silahlı bir kişinin Mısırlı kamyon şoförlerine ateş açarak ikisini öldürdüğü ve birini yaraladığı saldırıyı yakından takip ettiğini bildirdi.

Bakanlık, Sudanlı yetkililerin şüphelinin yakalandığı konusunda Mısır'ın Hartum Büyükelçisi'ne bilgi verdiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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