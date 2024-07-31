Mısır, İsrail'in Tehlikeli Gerilimi Tırmandırmasını Kınadı - Son Dakika
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Mısır, İsrail'in Tehlikeli Gerilimi Tırmandırmasını Kınadı

Mısır, İsrail'in suikast politikaları ve ülkelerin egemenliğini ihlal etmesini kınayarak, bölgede ciddi güvenlik sonuçlarına yol açabilecek çatışmaları tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası etkin güçlere, Orta Doğu'da yaşanan gerilimin kontrol altına alınması çağrısında bulundu.

31.07.2024 13:21
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Mısır, İsrail'in "tehlikeli gerilimi tırmandırmasını" kınayarak, suikast politikaları ile ülkelerin egemenliğinin ihlallerinin sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "son 2 günde tehlikeli gerilimi tırmandırma" politikaları kınandı.

Bu tehlikeli tırmanışın bölgede ciddi güvenlik sonuçlarına yol açacak çatışmaları tetikleyebileceği uyarısında bulunulan açıklamada, suikast politikaları ve ülkelerin egemenliğini ihlal etmenin bölgesel çatışmalara sebep olabileceğine dikkati çekildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası etkin güçlere, sorumlulukları gereği, Orta Doğu'da yaşanan bu gerilimin kontrolden çıkmadan önüne geçmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmadan bölgesel gerilimin artması, durumu daha karmaşık hale getirdiği gibi İsrail'de ateşkes isteyen bir iradenin olmadığına da işaret ediyor. Bu gerilim ayrıca Mısır ve ortaklarının Gazze Şeridi'nde savaşı durdurarak Filistin halkının acılarını hafifletmenin çabalarını da baltalıyor."

???????- Mecdel Şems ve Beyrut saldırıları

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya 30 Temmuz'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 2 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, söz konusu saldırıda Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu. Hizbullah bu haberi doğrulamamıştı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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