Mısır, Somali İçin İstikrar Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Mısır, Somali İçin İstikrar Vurgusu Yaptı

Mısır, Somali'nin istikrarı için Ankara Deklarasyonu'na uyulması gerektiğini belirtti.

24.12.2024 00:46
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Mısır, Somali ile Etiyopya arasındaki Ankara Deklarasyonu'nda yer alan ilkelere istikrar, birlik ve güvenliğin artırılması için uyulması gerektiğini bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'na göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kahire'yi ziyaret eden Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak açıklama yapıldı.

Bakanların görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası ortak öneme sahip sorunları ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, "11 Aralık 2024'te yayımlanan Ankara Deklarasyonu'nda yer alan ilkelere, Somali'nin istikrarını, birliğini ve güvenliğini artırması için uyulmalıdır." ifadeleri yer aldı.

Her iki taraf da, Somali'de istikrarın desteklenmesi için yeni bir "Somali'deki Afrika Birliği Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM)" oluşturmak için acele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, diplomatik, askeri ve sağlık eğitimleri ile Somali tarafının kapasitesini desteklenmesi de aralarında olmak üzere çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğine ilişkin gelişmelerin gözden geçirildiği kaydedildi.

Bakan Abdulati, "Mısır'ın uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde Somali'nin egemenliğine, birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini" ifade etti.

Etiyopya-Somali anlaşmazlığı

Etiyopya, dünyada denize erişimi olmayan en büyük nüfusa sahip ülke.

Eritre'nin 1991'de fiilen Etiyopya'dan ayrılması ve 1993'te hukuken bağımsızlığını kazanmasıyla denize erişimini kaybeden Etiyopya, ekonomik nedenlerle Kızıldeniz'e erişim konusunu gündemde tutmuş, Somaliland ile 1 Ocak'ta bu yönde bir Mutabakat Muhtırası imzalamıştı.

Söz konusu muhtıra, Somaliland'ın tanınması vaadini içermesi nedeniyle Somali'nin ve uluslararası toplumun ciddi tepkisini çekmişti.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Somali hükümeti ise Etiyopya'nın, Somaliland ile denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.

Arap Birliği ve Afrika Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasında denize erişim işbirliğine yönelik "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını duyurmuştu.

Etiyopya ile Somali Dışişleri Bakanları, iki ülke arasındaki krizin çözümünü teminen 9-10 Mart'ta Nairobi'de bir araya getirilirken, iki ülke arasında yapılan dolaylı müzakerelerden bir sonuç alınamamıştı.

Taraflar, "Ankara Süreci" adı verilen müzakereler kapsamında Türkiye'nin ara buluculuğunda iki defa Ankara'da bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Etiyopya, Ankara, Somali, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, Somali İçin İstikrar Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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