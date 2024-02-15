Mısır ve Brezilya, Gazze Şeridi\'nde ateşkesin gerekliliği konusunda mutabık kaldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasının gerekliliği konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.
Sisi, ülkesini ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile başkent Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında Sisi, Brezilyalı mevkidaşı ile ikili görüşmeler sırasında iki ülke arasındaki ilişkileri siyasi, ekonomik, kültürel, endüstriyel ve tarımsal olmak üzere çeşitli alanlarda geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.
İkili görüşmelerin, iki ülke arasında çeşitli alanlarda ve uluslararası konularda varılan mutabakatın boyutunu yansıttığını ifade eden Sisi, şunları söyledi:
"Gazze'de ateşkesin önemi, tüm İsrailli esirlerin ve Filistinli mahkumların serbest bırakılması ve sivilleri açlıktan kurtarmak için Gazze Şeridi'ne mümkün olan en büyük miktarda yardımın girmesinin sağlanması ve savaş sonrası başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması aşamasının başlatılması konusunda mutabakata vardık."
"İsrail'in Hamas'ı yenilgiye uğratma tepkisinin hiçbir haklı gerekçesi yok"
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ise ülkesinin Hamas'ın 7 Ekim'de Gazze Şeridi sınırındaki İsrail yerleşim yerlerine ve askeri noktalarına yönelik saldırısını kınayan ilk ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Ancak İsrail'in Hamas'ı yenilgiye uğratma tepkisinin hiçbir haklı gerekçesi yok. Ne yazık ki kadınları ve çocukları öldürüyor, bu daha önce dünyanın hiçbir yerinde hiç tanık olmadığımız bir şey." dedi.
Bu tür sorunları çözmek için var olan Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı uluslararası kuruluşların ne yazık ki çalışmadığını dile getiren Lula da Silva, şunları kaydetti:
" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, veto hakkını ortadan kaldıran yeni bir jeopolitiğe göre, Afrika ve Güney Amerika'nın temsilini sağlamak için diğer daimi üye devletleri dahil ederek mekanizmalarını geliştirmeli. Üye devletler barışı savunmalı ve savaşı teşvik etmemelidir."
Sisi ile görüşmede Gazze Şeridi'ndeki insani durumu ele aldıklarını kaydeden Lula da Silva, Gazze Şeridi'ndeki 2 milyon Filistinliye karşı şiddetin artışının kabul edilemez olduğunu ve Mısır'ın rolünü bu çatışmaya bir çözüm bulmada çok önemli olarak gördüklerini söyledi.
Sürekli yardım girişine ve tüm esirlerin serbest bırakılmasına izin verecek şekilde acil bir ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayan Lula da Silva, ülkesinin, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını desteklediğini, zira üzerinde anlaşılan ve tanınan sınırlar içerisinde bağımsız bir Filistin devleti olmadığı sürece barışın sağlanamayacağını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Mısır ve Brezilya, Gazze Şeridi'nde ateşkesin gerekliliği konusunda mutabık kaldı - Son Dakika
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