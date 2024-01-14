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Mısır ve Çin, Gazze'de acilen ateşkes yapılması konusunda mutabık kaldı - Son Dakika
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Mısır ve Çin, Gazze'de acilen ateşkes yapılması konusunda mutabık kaldı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Çin Dışişleri Bakanı Vang, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonlarının bölgedeki gerilimi tırmandırması ve insani koşulların kötüleşmesi nedeniyle Gazze'de acilen ateşkes yapılması gerektiğini vurguladı. Taraflar, uluslararası hukuka bağlı kalınması gerektiğini ve Filistinlilerin topraklarından zorla edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Ayrıca, Gazze'ye insani yardımın engelsiz şekilde ulaştırılması ve Kızıldeniz'de seyir emniyetinin sağlanması konularında da anlaşmaya vardılar. Uluslararası toplumun İsrail ve Filistin arasında barış için siyasi bir ufuk oluşturması gerektiği vurgulandı.

Mısır ve Çin, Gazze\'de acilen ateşkes yapılması konusunda mutabık kaldı
14.01.2024 - 18:54,
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Mısır ve Çin, İsrail saldırılarının 100 günü geride bıraktığı Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes yapılması konusunda mutabık kaldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kahire ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Sisi ile Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın görüşmesinde iki ülkenin ortak işbirliği çerçevelerini güçlendirmenin yolları ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonlarının bölgedeki gerilimi tırmandırması başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel meseleler ele alındı.

Sisi, sivilleri korumak ve onları içinde yaşadıkları felaket boyutundaki insani koşullardan kurtarmanın yanı sıra bölgedeki gerilimi azaltmak ve bölgesel istikrarsızlığı körükleyen faktörlerden kaçınmak adına Gazze'de acilen ateşkesin gerekli olduğunu vurguladı.

Çinli Bakan Vang, Mısır'ın bu konudaki tutumuyla mutabık kaldı.

Taraflar ayrıca "uluslararası hukuka bağlı kalınması gerektiği ve Filistinlilerin bireysel ya da toplu şekilde topraklarından zorla edilmesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini" de vurguladı.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang ile Mısırlı mevkidaşı Şukri, görüşmelerinin ardından "bölgesel konularda anlaşmaya varıldığını" ifade eden ortak bir açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığının yayımladığı ortak açıklamaya göre, Mısır ve Çin, Gazze'de derhal ve tam bir ateşkesin gerekliliği, sivilleri ve sivil tesisleri hedef alan her türlü şiddet eyleminin ve öldürmenin durdurulması konusunda mutabık kaldı, İsrail ve Filistin olmak üzere her iki taraftaki esirlerin serbest bırakılması çağrısını vurguladı.

İki ülke, Gazze Şeridi'ne yeterli ölçüde insani yardımı derhal, güvenli, sürdürülebilir ve engelsiz şekilde ulaştırmanın önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede taraflar ayrıca ticaret ve uluslararası tedarik zincirleri için hayati geçiş noktası özelliğini haiz Kızıldeniz'de yaşanan olayların yansımalarına ilişkin ise "bölgedeki çatışma alanının genişlemesi karşısındaki endişelerini" ifade etti.

Mısır ve Çin, bölgedeki gerilimi azaltmak için çaba sarf edilmesinin önemli, Kızıldeniz'de seyir emniyeti ve güvenliğin sağlanmasının öncelikli olduğunu belirtti.

Uluslararası toplumun, iki devletli çözümü uygulamaya başlayarak İsrail ve Filistin arasında barış için siyasi bir ufuk oluşturulması konusundaki sorumluluklarını üstlenmesi gerektiği aktarılarak, Filistin meselesine adaletli, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulmak için uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesinin de buna dahil olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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