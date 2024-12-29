Mısır ve Sudan'dan Su Güvenliği Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır ve Sudan'dan Su Güvenliği Açıklaması

Mısır ve Sudan Dışişleri Bakanları, su güvenliği ve Somali'nin egemenliği konularını görüştü.

29.12.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Sudanlı mevkidaşı Ali Şerif, su güvenliği dosyasının yanı sıra Somali'nin egemenliğine ve birliğine saygı gösterilmesi ile terörle mücadelesinin desteklenmesi konularını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati ile Şerif, başkent Kahire'de bir araya geldi.

Su güvenliği meselesini görüşen ve iki ülkenin bu konudaki tutumlarının uyumlu olduğunu belirten bakanlar, Nil Nehri kıyısında yer alan Mısır ve Sudan'ın, su güvenliğini korumak ve Nil Havzası'nda uluslararası hukuk ve fikir birliği kurallarına uymak için aralarındaki koordinasyon ve işbirliği sürecinin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, Somali'deki durumla ilgili gelişmeleri de değerlendiren dışişleri bakanları, "Somali'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymanın; terörle mücadele çabalarını desteklemenin önemi" konusunda mutabık kaldı.

Mısırlı Bakan Abdulati, ülkesinin Sudan'ı tamamen desteklediğini, hassas durumunda yanında yer aldığını; Sudan'ın maslahatını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacak şekilde istikrarını sağlaması adına sarf edilen bölgesel ve uluslararası çabalara etkin şekilde katılma konusunda kararlı olduğunu teyit etti.

Mısır'ın Sudan'da ateşkesi destekleyen tutumuna işaret eden Abdulati, Sudan Egemenlik Konseyi'nin, "Birleşmiş Milletler personelinin görevlerini yerine getirmesine ve insani yardım depolamak için merkezler kurmasına imkan tanıyarak ülkeye insani yardım girişini hızlandırması" kararlarını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Abdulati, ülkesinin Sudan'ın Afrika Birliği üyeliğini mümkün olan en kısa sürede yeniden yürürlüğe girmesi, Sudan'ın bölgesel ve uluslararası çok taraflı mahfillerde desteklenmesi konusunda istekli olduğunu" da ifade etti.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 18 aydan fazla süredir sürüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Nil sularının paylaşım sorunu

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, 2 Nisan 2011'de, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına başladı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 80 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık payların etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor.

Mısır ve Sudan'ın itirazları nedeniyle bölgesel krize dönüşen Hedasi Barajı inşaatının yüzde 80'ini tamamlayan Etiyopya, 2022 itibarıyla elektrik üretimine başlarken Mısır'ın barajlarındaki elektrik üretiminin yüzde 20 ila 40 düşeceği değerlendiriliyor.

Nil havzasından Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Tanzanya, Burundi, Ruanda, Kenya, Uganda, Güney Sudan, Etiyopya, Eritre, Sudan ve Mısır olmak üzere 11 ülke faydalanıyor.

Nil Nehri havzasında yer alan 10 ülkeden 7'si 2010 yılında "Entebbe Anlaşması" olarak bilinen ve Nil Nehri üzerinde yapılacak herhangi bir proje için Mısır'ın iznini gerektirmeyen bir anlaşma imzalamış, Mısır ve Sudan anlaşmayı reddetmişti. 2011 yılında Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanan Güney Sudan ise anlaşmayı imzalayacağını duyurmuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Nil Nehri'nin, Mısır'ın su ihtiyacının yüzde 98'ini karşıladığını ve su kaynaklarını korumanın Mısır için bir varoluş meselesi olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Nil Nehri, Ali Şerif, Politika, Güncel, Somali, Dünya, Sudan, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ve Sudan'dan Su Güvenliği Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:03 Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran’a 48 bin lira ödeyecek Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
10:29 İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu 11 kişi hayatını kaybetti İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
10:26 “Bana bir Audi’yi çok gördüler“ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde "Bana bir Audi'yi çok gördüler" diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 11:29:44. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır ve Sudan'dan Su Güvenliği Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.