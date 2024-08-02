Mısır ve Suudi Arabistan, Hizbullah ve Hamas Suikastlarından Sonra Gerilimi Görüştü

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastların ardından bölgede tırmanan gerilimi görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgenin tanık olduğu tehlikeli gelişmeler, bunu azaltmanın ve bölgeyi gerilimin yıkıcı sonuçlarından korumanın yolları ele alındı.

Filistin'deki son gelişmeleri değerlendiren ikili ayrıca " İsrail'in aşırılık yanlısı politikaları ve suikastlara yönelik benimsediği yaklaşımın bir sonucu olarak son birkaç günde yaşanan tehlikeli bölgesel gerilime vurgu yaptı" ve gerilimi sonlandırmanın önemini tartıştı.

Abdulati-Bin Ferhan görüşmesinde, ABD'nin başını çektiği uluslararası güçlerin, gerilimi durdurma konusundaki rolüne ve sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda ölmüştü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken, Tel Aviv yönetimi bu suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.