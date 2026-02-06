MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında - Son Dakika
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında

Güncel
06.02.2026 07:50  Güncelleme: 09:47
Milli İstihbarat Teşkilatı, "MONİTUM Faaliyeti" sonucu İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştığını tespit ettiği 2 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltına alındı.

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltına alındı.

Maden mühendisi olan Mehmet Budak Derya, 2005 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde mermer ocağı açtı. Dünyanın birçok ülkesine ticaret yapmaya başlayan Derya, İsrail istihbarat servisinin dikkatini çekti. İsrail'in kurduğu paravan şirketin yetkilisi 'Ali Ahmed Yassın' kod adlı kişi, Eylül 2012'de Mehmet Budak Derya'yı ofisinde ziyaret ederek şirketinin onunla iş yapmak istediğini söyledi. Patronları ile tanışması için Avrupa'da bir ülkeye davet etti. Bunu bir iş fırsatı olarak gören Mehmet Budak Derya, Ocak 2013'te Avrupa'da şirketi sahibi kimliği altında İsrail istihbarat servisi mensupları ile bir araya geldi.

Mehmet Budak Derya ile bir araya geldiği kişiler yapacakları mermer ticaretine ilişkin hususları görüştü. Kod adı 'Luis' olan İsrail istihbaratçısı Derya'ya, Filistin asıllı Türk vatandaşı Veysel Kerimoğlu'nu işe almasını söyledi. Mehmet Budak Derya, Kerimoğlu ile birlikte yürüttükleri faaliyetler hakkında kendilerine bilgi vermeleri yönünde talimat aldı. Eş zamanlı olarak Mehmet Budak Derya ile ilk irtibatı kuran 'Ali Ahmed Yassın' da Veysel Kerimoğlu'nu Derya ile çalışması hususunda yönlendirdi.

Mehmet Budak Derya

FİLİSTİNLİ MUHALİFLERİ TAKİP ETTİLER

MOSSAD mensuplarından aldığı talimat doğrultusunda Veysel Kerimoğlu'nu işe alan ve maaşını bile istihbaratçılardan temin eden Mehmet Budak Derya, arkadaşlık ilişkisi de geliştirdi. Derya ve Kerimoğlu, attıkları her adımı İsrail servisi ile paylaştı. Mehmet Budak Derya, Veysel Kerimoğlu vesilesiyle Orta Doğu ülkelerine yönelik ticari faaliyetlerini arttırdı. Yine Kerimoğlu sayesinde tanıştığı, İsrail'in Orta Doğu ülkelerine yönelik politikalarına muhalif Filistinliler ile sosyal ve ticari ilişkilerini geliştirdi. Bu kişiler hakkında topladığı bilgileri İsrail servisine aktardı. İsrail'in Gazze'yi işgal politikası çerçevesinde tesis ettiği ticari ilişkileri de kullanarak Gazze'ye giriş izni almaya çalıştı. Gazze'de aradığı depoların fotoğraflarını İsrail istihbaratına iletti.

İSRAİL SERVİSİNİN DESTEĞİ İLE İŞLERİNİ BÜYÜTTÜ

Ticari faaliyetlerini mermer alanıyla kısıtlamak istemeyen Veysel Kerimoğlu, 2016 yılı başlarında Mehmet Budak Derya'ya dron parçaları ticareti yapmaları üzerine bir teklifte bulundu. Attıkları her adımı İsrail servisine bildiren Derya, bu teklifi anında görüştüğü istihbaratçılara iletti. İsrail servisinin de işine gelen bu girişimin ilk numuneleri de MOSSAD tarafından temin edildi. Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu'nun birlikte dron satmaya çalıştığı Mohamed Zouari, İsrail istihbarat servisi tarafından Aralık 2016'da Tunus'ta suikasta uğradı.

Veysel Kerimoğlu

YALAN MAKİNESİ TESTLERİNİ GEÇTİ

Mehmet Budak Derya, İsrail istihbaratı ile 2013'te başlayan ilişkisini bugüne kadar sürdürdü. Bu süreç içerisinde 'Luis', 'Jesus/Jose', 'Dr.Roberto/Ricardo', 'Dan/Dennis', 'Mark', 'Elly/Emmy' ve 'Michael' kod adlı birçok istihbaratçı ile çeşitli Avrupa ülkelerinde üçüncü ülke görüşmeleri gerçekleştirdi. İsrail servisi, uzun yıllardır yürüttükleri operasyonu riske atmamak adına gizliliğe son derece önem veriyordu. Bu kapsamda, İsrail servisi Mehmet Budak Derya'ya kriptolu bir haberleşme sistemi sağladı. Ayrıca, Derya sıkı tedbirler çerçevesinde 2016 yılında bir Asya ülkesinde yalan makinesi uygulamasına tabi tutuldu. Derya testi başarı ile tamamladı. Yalan makinesi testine girmesi sonrasında durumun ciddiyetini anlayan Derya, içinde bulunduğu faaliyet konusunda daha da hassas davranmaya başladı. İsrail servisi tarafından Derya'ya ikinci yalan makinesi testi Ağustos 2024'te bir Avrupa ülkesindeki otelde yapıldı. İsrail'in bu testini de sorunsuz atlatan Derya, operasyonda bir üst aşamaya geçti. Mehmet Budak Derya, MOSSAD mensuplarının talimatları doğrultusunda Türkiye ve diğer ülkelerden sim kartları, internet modem ve router cihazları satın alarak, bunların şifre, seri numarası, üretim bilgileri ve MAC adresleri gibi bilgilerinin yer aldığı etiketlerin fotoğraflarını muhataplarına iletti.

Ocak 2026'da Avrupa'da yapılan son görüşmede, MOSSAD'ın Derya üzerinden büyük bir operasyona hazırlandığı deşifre edildi. Plan kapsamında; yurt dışında kurulacak paravan firmalar aracılığıyla uluslararası tedarik zincirine sızılması, belirlenen ülkelerden alınan ürünlerin, Asya merkezli üç farklı firma üzerinden ambalaj ve depo değiştirilerek nihai kullanıcıya ulaştırılması hedefleniyordu. Bu yöntemle İsrail istihbarat servisinin hedef aldığı ülke ve kurumlara yönelik lojistik bir operasyon hazırlığında olduğu değerlendirildi.

MİT'in takibi sonucu, Ocak 2026'daki son planlama aşamasında düğmeye basıldı. Gözaltına alınan Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

