MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir\'i Suriye\'den Türkiye\'ye getirdi

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Bakan Şimşek\'ten ekonominin en önemli sorunuyla ilgili sevindiren haber

Son dönemde terör örgütüne art arda ağır darbeler indiren MİT, bu kez Suriye'de nokta bir operasyon gerçekleştirerek kritik bir ismi Türkiye'ye getirdi.

MİT'TEN TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'nin sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirmeyi başaran MİT, operasyona ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK SALDIRI PLANLARI YAPIYORDU

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, "Çavre Gever" kod adlı terörist İpek Demir'i Aynularap'ta düzenlediği operasyonla yakaladı.

2017'DE SURİYE'YE GÖNDERİLMİŞ

Türkiye'ye getirilen Demir'in, örgüte 2010'da Hakkari'de katıldığı ve yaklaşık 7 yıl Zap, Hakurk, Avaşin, Sincar bölgelerinde faaliyet yürüttüğü, 2017'de de terör örgütü tarafından Suriye'ye gönderildiği öğrenildi. Demir'in Türkiye'ye yönelik saldırı planları yaptığı öğrenildi.