MİT, PKK'nın sözde sorumlusu Lokman İsmail'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK'nın sözde sorumlusu Lokman İsmail'i etkisiz hale getirdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Lokman İsmail'i Irak'ın kuzeyinde düzenlenen bir operasyonla etkisiz hale getirdi. Teröristin geçmişteki faaliyetleri ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyon detayları paylaşıldı.

30.09.2024 10:39
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1995 yılında Suriye'den PKK/KCK'ya katılan Lokman İsmail, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim aldı. 1996-2004 yılları arasında Türkiye'de silahlı faaliyet yürüten terörist, 2004 yılında Zap alanına geçti ve terör örgütünün kamplarında özel askeri eğitimlere tabi tutuldu. 2015'te Şırnak'taki hendek-barikat olaylarını planlayan terörist, olayların Türkiye tarafından kontrol altına alınması sonrasında Irak'a geçti. 2018'de Haftanin alanında 'öz savunma' dersleri veren teröristin, 2019 yılında Adana/ Seyhan'daki bir bombalı saldırının talimatını verdiği belirlendi.

YAKLAŞIK 30 YILDIR ÖRGÜT İÇİNDE FAALİYET GÖSTERİYORDU

MİT'in hassas çalışmaları sonucu, 'Şiyar Muhtar' kod adlı teröristin, örgütünün sözde 'Öz Savunma Birlikleri' yapılanması içinde birinci derece sözde sorumlu olduğu belirlendi. Ardından, Suriye uyruklu terörist için operasyon kararı alındı. MİT'in saha ajanlarının istihbaratı sayesinde teröristin, Irak'ın kuzeyinde olduğu tespit edildi. Operasyon için en uygun an beklenip, düğmeye basıldı. Yaklaşık 30 yıl boyunca örgüt içinde faaliyet gösteren terörist, tam isabetli atışla etkisiz hale getirildi.

MİT, PKK\'nın sözde sorumlusu Lokman İsmail\'i etkisiz hale getirdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MİT, PKK'nın sözde sorumlusu Lokman İsmail'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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