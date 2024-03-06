MİT'ten PKK'ya Irak'ta ağır darbe! Bir hain daha etkisiz - Son Dakika
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MİT'ten PKK'ya Irak'ta ağır darbe! Bir hain daha etkisiz

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Hüsnü Kümek'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

06.03.2024 09:49  Güncelleme: 10:39
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MİT, terör örgütüne karşı sınır ötesi operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Süleymaniye'deki saha ajanları sayesinde KCK-NLP mensubu Hüsnü Kümek'in saklandığı yeri tespit eden MİT harekete geçti. Toplanan istihbarat sonrasında kapsamlı bir çalışma sonunda Kümek etkisiz hale getirildi.

CEMİL BAYIK VE DURAN KALKAN'IN KORUMALIĞINI YAPTI

Kümek'in bir dönem PKK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık ve Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan'ın kurye ve korumalığını yaptığı ve Süleymaniye'de örtülü faaliyette bulunduğu tespit edildi.

PKK'nın istihbarat oluşumlarından NLP bünyesinde özel görevler icra eden Hüsnü Kümek'in, Süleymaniye ve Kelar'da örgüte yakın çevrelere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlediği, çalışmaları esnasında elde ettiği istihbaratı örgütün üst yönetimine aktardığı ve bölge halkını Türkiye aleyhinde örgütlediği öğrenildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİKTEN ARAMA KAYDI

"Şevger Azad Aras" kod adlı terörist Hüsnü Kümek, 1999 yılında PKK'ya katıldı. 2002-2003 arasında "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'ın basın faaliyetlerinden sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Sözde özel kuvvetler bünyesinde Kandil'de lojistik alanında çalıştı. 2012 yılında NLP bünyesinde görevlendirildi. Suriye'nin kuzeyinde sorumlu düzeyde görev yaptı.

Cemil Bayık'ın güvendiği ve sevdiği örgüt mensuplarından biri olarak tanınan Kümek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kaydı bulunuyordu.

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Hüsnü Kümek'i etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Hüsnü Kümek'i etkisiz hale getirdi
MİT\'ten PKK\'ya Irak\'ta ağır darbe! Bir hain daha etkisiz

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT'ten PKK'ya Irak'ta ağır darbe! Bir hain daha etkisiz - Son Dakika

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