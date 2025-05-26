Mobbing Nedeniyle Meslektaşını Öldüren Zabıtaya Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
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Mobbing Nedeniyle Meslektaşını Öldüren Zabıtaya Ağırlaştırılmış Müebbet

26.05.2025 13:49
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1) MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN ZABITAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETANTALYA'da mobbing uyguladığı iddiasıyla tartıştığı meslektaşı İsmail Kanmaz'ı (60) 7 yerinden bıçaklayıp öldüren, ifadesinde beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini iddia eden zabıta memuru Erdal Vuran (37), ağırlaştırılmış...

1) MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN ZABITAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

ANTALYA'da mobbing uyguladığı iddiasıyla tartıştığı meslektaşı İsmail Kanmaz'ı (60) 7 yerinden bıçaklayıp öldüren, ifadesinde beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini iddia eden zabıta memuru Erdal Vuran (37), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 27 Şubat 2024'te, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Mahallede tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları İsmail Kanmaz ve Erdal Vuran arasında, mobbing iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Erdal Vuran, ekmek bıçağıyla İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Çevredekiler tarafları ayırmaya çalışırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kanmaz, hayatını kaybetti. Erdal Vuran ise gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayda kullanılan bıçağı çöp kutusunda bulup, el koydu. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan Vuran, tutuklandı. Vuran ifadesinde, Kanmaz'ın yüzündeki alaycı gülüşü görünce beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiğini iddia etti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Erdal Vuran, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatları ve maktulün ailesi katıldı. 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü ileri süren Vuran, olay günü kasaptan bıçak aldığını, ardından maktulle telefonda konuşup yanına gittiğini, kendisine 'Hastanede ne yaptın deli' şeklinde hitap edildiğini belirtti.

ADLİ TIP, 'AKLİ DENGESİ YERİNDE' DEDİ

Önceki duruşmalarda akli dengesinin yerinde olmadığını, beyninin kendisine öldürmesi yönünde komut verdiği yönündeki beyanını tekrar eden sanık Erdal Vuran, pişman oluğunu söyleyerek beraatini istedi. Adli tıp raporunda ise sanığın akli dengesinin yerinde olduğu kaydedildi. Mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

'CEZA, TOPLUM VİCDANINI BİR NEBZE RAHATLATTI'

Mahkemeden yerinde bir karar çıktığını kaydeden maktulün aile avukatı Pirireis Hami Bannıoğlu, "Sayın mahkeme, kamuoyunun vicdanını sızlatan, geçtiğimiz yıllarda Muratpaşa ilçesinde işlenen zabıta cinayetini karara bağladı. Mütalaa ve iddianame doğrultusunda sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmedildi. Verilen cezanın, toplum vicdanını bir nebze olsun rahatlattığını düşünmekteyiz. Sanık, ilk beyanlarında daha önce adliyeye geldiğini, savcılarla görüştüğünü, hatta oda numaralarına kadar bildiğini, koridorları ayrıntılı şekilde tarif edebildiğini söyledi. Ayrıca cinayetten önce bir hastaneye giderek psikologdan kendisine ilaç yazdırmak istediğini belirtti. Ancak biz bu kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasının gerçekçi olmadığını, hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ifade ettik. Bu kadar ayrıntıyı ezberleyebilen bir kişinin akıl sağlığının yerinde olduğunu düşünüyoruz. Adli Tıp da aynı kanaate vardı ve sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verdi. Mahkeme ise sanığın ifadelerini inandırıcı bulmadı" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Antalya, Mahkeme, Cinayet, Güncel, Zabıta, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mobbing Nedeniyle Meslektaşını Öldüren Zabıtaya Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika

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