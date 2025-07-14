Moskova'da "Rusların Gözünden 15 Temmuz" programı düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Rusların Gözünden 15 Temmuz" programı düzenlendi.

Moskova'daki bir otelde Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, İletişim Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen programa, Büyükelçi Tanju Bilgiç ve çok sayıda Rus ve Türk vatandaşı katıldı.

Şehitler için saygı duruşunda durulmasıyla başlayan törende, İstiklal Marşı ve Rus Marşı okundu, 15 Temmuz'da yaşananlara ilişkin video gösterimi yapıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye tarihinin en karanlık günlerinden birini olduğunu belirterek, "Ülkemiz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının kalkıştıkları kanlı darbe girişimiyle, tüm milli değerlerimizin hedef alındığı hain terör saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Gözü dönmüş darbeciler, kirli emelleri uğruna masum insanları hedef aldı, Gazi Meclisimizi bile bombalamaktan geri durmadı." dedi.

Bilgiç, Türk halkının 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin geleceğine sahip çıktığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) yönelik bu saldırı karşısında can pahasına durduğunu vurgulayarak, "Büyük kahramanlık gösteren vatandaşlarımızdan 251'i şahadet mertebesine ulaştı, 2 binden fazlası ise yaralandı. Biz 15 Temmuz'un Türkiye için bir güç ve sebat sınavı olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz." diye konuştu.

Bu hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün, sivil toplum ve eğitim kuruluşları ile dini vasfı olan topluluk kisvesi altında gizli gündemini ilerletmeye çalıştığına dikkati çeken Bilgiç, şunları kaydetti:

"FETÖ, çok katmanlı, uluslararası ve gizli hücrelerden oluşan tarihte eşine ender rastlanan bir terör ve organize suç örgütüdür. 15 Temmuz'da yaşadığımız bu darbe girişiminin Fetullahçı Terör Örgütü tarafından organize edildiği, örgüt içerisinden gelen itiraf ve ifşaatlarla açık şekilde ortaya konulmuştur. Bütün evrensel değerleri kendi gizli gündemi için istismar eden bu karanlık örgüt, yapısı, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler ve toplumları için büyük ulusal güvenlik tehdididir."

Bilgiç, Türkiye'nin yürüttüğü uluslararası işbirliği sayesinde dost ülkelerdeki FETÖ yapılanmalarının büyük bölümünün akamete uğratıldığını dile getirerek, "Rusya, FETÖ tehdidini erkenden fark eden ve bu konuda tedbir alan ülkelerden biri olmuştur. Rusya, aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişimini ilk kınayan ve ülkemize destek veren ülkelerin de başında gelmekte. Bu destek nedeniyle Rusya Federasyonu makamlarına buradan tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum." dedi.

"15 Temmuz, Türk toplumunu birleştirdi"

Program kapsamında düzenlenen panele, Rusya'dan 15 Temmuz görgü tanıkları katıldı.

Rus haber ajansı RİA muhabiri Radik Amirov'un moderatörlüğündeki panelde, Ankara'da silahlı saldırı sonucu 19 Aralık 2016'da yaşamını yitiren eski Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova ve gazeteci Nadejda Tomaylı konuşma yaptı.

Karlova, 15 Temmuz gecesi korkunç olaylar yaşandığını dile getirerek, "Kimse ummuyordu. Uçaklar uçuyordu. İyi ki her şey hızlı şekilde sona erdi. Türk halkı meşru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekledi. Rusya da Erdoğan'ı destekledi. Bunun doğru karar olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin zor dönemden geçtiğine işaret eden Karlova, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Büyükelçi Karlov'un öldürüldüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Erdoğan'a karşı gelen ve Büyükelçiyi öldüren güçler, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri bozmayı amaçlıyordu ancak iki ülke yönetimi sağduyu gösterdi. Böylece ülkelerimiz arasındaki ilişkiler bozulmak yerine daha da güçlendi. Eşimin iki ülke arasındaki dostluğa katkıda bulunması unutulmuyor ve buna saygı duyuluyor. Türkiye ile ilgili her etkinliğe davet ediliyorum. Bundan dolayı Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine minnettarım."

Rus gazeteci Nadejda Tomaylı da 15 Temmuz darbe girişiminin Türk toplumunu birleştirdiğine değinerek, "15 Temmuz, dış güçlerin, Türk halkının birliğini bozma gücüne sahip olmadığını gösterdi." ifadesini kullandı.

"15 Temmuz, modern Türkiye'nin siyasi tarihinde dönüm noktası"

Panelin devamında " İstanbul Boğazı'nda Gölgeler Oyunu: Temmuz 2016. Rusya'dan Bakış" isimli kitabın yazarları Rusya'daki Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Amur Gaciyev ile gazeteci Radik Amirov ve Faridun Usmanov, 15 Temmuz söyleşisi gerçekleştirdi.

Gaciyev, Türkolog ve gazeteci olarak Türkiye'deki olaylara tanıklık etmek istediklerini ve bu nedenle 2016'da merkezi kurduklarını dile getirdi.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'nin iç ve dış siyasetinde önemli değişimlere yol açtığına işaret eden Gaciyev, "15 Temmuz, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi tarihinde dönüm noktası oldu. Türkiye'nin Rus eksenindeki dış politikasında da önemli değişimler gerçekleşti. İki ülke arasında yaşanan krizden sonra yakınlaşma yaşandı." dedi.

Gaciyev, "İstanbul Boğazı'nda Gölgeler Oyunu: Temmuz 2016. Rusya'dan Bakış" isimli kitabın hem 15 Temmuz darbe girişimini hem de Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişim sürecini yansıttığını belirterek, "Kitabı yazarken pek çok şey keşfettim. Rusya-Türkiye ilişkileri, işbirliğinden ziyade bölgedeki durumu, uluslararası ilişkilerin gelişimini yansıtıyor. İki ülkenin çok yönlü etkileşimi, bölgesel siyasette önemli etken haline geldi." değerlendirmesini yaptı.

Gazeteci Usmanov ise 15 Temmuz olaylarının Rus vatandaşlarının ilgisini çektiğini ve bu nedenle olanları kitap haline getirmeye karar verdiklerini söyleyerek, "Tarihe not düşmek istedik. Kitabımızda, Rus medyasında 15 Temmuz olaylarını yansıtan haberler, Rus yönetiminin darbe girişimine yönelik ilk tepki ve açıklamaları yer alıyor." bilgisini verdi.

Rus gazeteci ve akademisyen Amirov da 15 Temmuz olayları esnasında Konya'da düzenlenen bir konferansa katılmak üzere olduğunu dile getirerek, "Türk halkının sokaklara döküldüğünü gördüm. Bunların arasında çok sayıda gencin olması dikkatimi çekti. Türk halkının birlik olması ve bu şekilde devletine sahip çıkması ilgimi çekti. Bu, Türkiye'nin iç ve dış zorluklara rağmen güçlü olduğunu gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Program sonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasına katılanlara ödülleri verildi.