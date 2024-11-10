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Motorcu Dostu Bariyerler Artıyor

Motorcu Dostu Bariyerler Artıyor

2024'te 20 km daha 'motorcu dostu' bariyer montajı yapılacak, güvenli sürüş hedefleniyor.

10.11.2024 12:11
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki yol ağında 2024 yılı ekim ayı itibarıyla toplam 177 kilometre 'motorcu dostu' bariyer montajı yaptıklarını belirterek, "Yıl sonuna kadar toplam 20 kilometre daha 'motorcu dostu' bariyer montajı yapacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, KGM sorumluluğundaki yol ağında gerçekleştirilen 'motorcu dostu' bariyer çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Türkiye'de ve bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan 'motorcu dostu' bariyer sistemleriyle motosiklet kullanıcılarının oto korkuluk ile çarpışması durumunda kaza şiddetinin azaltılmasının amaçlandığını belirterek, "Motorcu dostu bariyer uygulaması ile 2 teker üstünde seyahat eden motosiklet sürücülerimiz için yollarda daha güvenli bir sürüş sağlamayı amaçlıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki yollarda trafik kaza tespit tutanaklarını inceleyerek motosiklet kazalarının yoğunlaştığı kesimlerde yaptığımız çalışmalar sonucunda 2024 yılı ekim ayı itibariyle toplam 177 kilometre 'motorcu dostu' bariyer montajını tamamladık" dedi.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 17,7'sini motosikletlerin oluşturduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, 2023 yılında gerçekleşen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında kazaya karışan taşıtlar içerisinde ikinci sırada motosikletlerin olduğunu belirterek, "Kazalarda hayatını kaybeden sürücüler içerisinde de motosiklet sürücüleri ikinci sırada. Bu verileri göz önünde bulundurarak motosiklet kazaları kaynaklı kayıp ve hasarları en aza indirmek için çözümler üretmek durumundayız. 2024 yıl sonuna kadar Ankara, Mersin, Muğla, İzmir, Aydın, Bolu ve Düzce illerimiz dahil olmak üzere toplam 20 kilometre motorcu dostu bariyer montajı yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

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