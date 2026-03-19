Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
19.03.2026 12:10
Batuhan Karabulut, Eyüpsultan TEM Otoyolu'ndaki zincirleme kazada hayatını kaybetti. Ablası, davanın takipçisi olacak.

Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda zincirleme kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Batuhan Karabulut'un (27) cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak toprağa verildi. Karabulut'un ablası Bahar Tekir, "Çok hayali vardı. Biz onunla beraber yurt dışına çıkacaktık. Çok planlarımız vardı. Yuvasını kuramadan mezara koyacağız" diyerek gözyaşı döktü. Bu işin peşini bırakmayacağını söyleyen Tekir, "Elimden ne geliyorsa yapacağım. Ben bu yola canımı koydum. Nasıl bizim canımızı yaktılar. İçeriden çıkamayacaklar. Sonuna kadar savaşacağım" dedi.

Kaza, önceki gün saat 18.10 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan 5. Levent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur S. (34) yönetimindeki 34 MJB 892 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden 52 ADM 554, 34 KNT 472 ve 34 LAB 594 plakalı araçlara çarptıktan sonra Batuhan Karabulut'un kullandığı 34 HUT 946 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Batuhan Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Karabulut'un cenazesi, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Karabulut'un cenazesi, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Dereyolu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'BU İŞİN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIM'

Cenaze sırasında konuşan abla Bahar Tekir, "Beni polisler aradı. Bana olay yerinde öldüğünü söylemediler. Ben de araç kullanıyordum. 'Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi'ne gider misiniz?' dediler. 'Orucunu açtırmak istedim' göstermediler. Çok hayali vardı. Biz onunla beraber yurt dışına çıkacaktık. Çok planlarımız vardı. Biz kardeşimin düğününü yapamadan bugün cenazesini yapıyoruz. Kardeşimin görüştüğü kız arkadaşı vardı. 'Düğününü yaparız, yuvasını kurarız diyorduk. Biz onun yuvasını kuramadan mezarını kazacağız, mezara koyacağız. Çok acı bir durum. Ben içeriden çıkmalarını kesinlikle istemiyorum. Müebbet alsınlar. Acımız katiyen hafiflemeyecek. Geri de getirmeyecek ama bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Zaten çarpanların dosyası varmış. Nasıl çıkabiliyorlar? Trafik cezaları bu kadar ağırken, bu kadar sıkı denetim varken nasıl böyle magandalar çıkabiliyorlar? Onu hiç anlamış değilim. Şirketten evrakları götürüyor. Influencerlara kozmetik gibi ürünleri götürerek onların kuryeliğini yapıyor. Benim kardeşim kardeşlerine bakıyordu. Evi o geçindiriyordu. Annemlere, kardeşlerime bakıyordu. Aldılar, kopardılar. Saat 20.30 gibi aradılar. Kaza 18.10' da oluyor, bana o saatte haber geliyor. Çünkü kimseye ulaşamamışlar bir bana ulaştılar. Ben bu işin peşini asla bırakmayacağım. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Ben bu yola canımı koydum. Nasıl bizim canımızı yaktılar. İçeriden çıkamayacaklar. Sonuna kadar savaşacağım" dedi.

'İFTARINI AÇMAK İÇİN EVE GİDERKEN BU TALİHSİZ KAZA OLUYOR'

Eniştesi İsmail Tekir, "Motokurye işi yapıyordu. Akşam saat 18.10'da işini bitirip iftarını açmak için eve giderken bu talihsiz kaza oluyor. Araç altına alıyor, sürüklüyor, eziyor. Eve dönerken, eve yakın mesafede TEM de kaza yapıyor. Kaza yapanlar zaten alkollülermiş. Suç dosyaları da varmış. Alabildiği kadar ceza almasını isteriz İçeriden çıkamasın. Ramazan ayında alkol içip de insanları böyle katletmek. Bu kaza değil bu katliam. Biz bunların 1-2 seneyle çıkmasını istemiyoruz. İçeride çürüsün. Şu an Adli Tıp'a aldılar. Herhalde alkol testi var mı diye bakacaklar. Bırak alkolü, sigara da içmiyordu. Midesinde su dahi yoktu. Katlettiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Tahran diken üstünde Laricani suikastı sonrası büyük panik yaşanıyor Tahran diken üstünde! Laricani suikastı sonrası büyük panik yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Altaylı’ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu
Testo Taylan tutuklandı Testo Taylan tutuklandı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
Muğla’da Ramazan topu patlamasında 19 yaşındaki genç ağır yaralandı Muğla'da Ramazan topu patlamasında 19 yaşındaki genç ağır yaralandı
Ünlü kuyumcu evinde korkunç halde bulundu Ünlü kuyumcu evinde korkunç halde bulundu
Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

12:13
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
11:12
Kuveyt’teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:51
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu İlk sözleri ağlattı
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
10:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten oyunculuk yapmış İşte oynadığı dizi
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi
10:35
Ava Yaman’ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
Ava Yaman'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
10:23
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi
10:18
Asıl büyük dalga yolda Dev bankadan kıyamet senaryosu
Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu
