Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda zincirleme kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Batuhan Karabulut'un (27) cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak toprağa verildi. Karabulut'un ablası Bahar Tekir, "Çok hayali vardı. Biz onunla beraber yurt dışına çıkacaktık. Çok planlarımız vardı. Yuvasını kuramadan mezara koyacağız" diyerek gözyaşı döktü. Bu işin peşini bırakmayacağını söyleyen Tekir, "Elimden ne geliyorsa yapacağım. Ben bu yola canımı koydum. Nasıl bizim canımızı yaktılar. İçeriden çıkamayacaklar. Sonuna kadar savaşacağım" dedi.

Kaza, önceki gün saat 18.10 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan 5. Levent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur S. (34) yönetimindeki 34 MJB 892 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden 52 ADM 554, 34 KNT 472 ve 34 LAB 594 plakalı araçlara çarptıktan sonra Batuhan Karabulut'un kullandığı 34 HUT 946 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Batuhan Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Karabulut'un cenazesi, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Karabulut'un cenazesi, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Dereyolu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'BU İŞİN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIM'

Cenaze sırasında konuşan abla Bahar Tekir, "Beni polisler aradı. Bana olay yerinde öldüğünü söylemediler. Ben de araç kullanıyordum. 'Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi'ne gider misiniz?' dediler. 'Orucunu açtırmak istedim' göstermediler. Çok hayali vardı. Biz onunla beraber yurt dışına çıkacaktık. Çok planlarımız vardı. Biz kardeşimin düğününü yapamadan bugün cenazesini yapıyoruz. Kardeşimin görüştüğü kız arkadaşı vardı. 'Düğününü yaparız, yuvasını kurarız diyorduk. Biz onun yuvasını kuramadan mezarını kazacağız, mezara koyacağız. Çok acı bir durum. Ben içeriden çıkmalarını kesinlikle istemiyorum. Müebbet alsınlar. Acımız katiyen hafiflemeyecek. Geri de getirmeyecek ama bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Zaten çarpanların dosyası varmış. Nasıl çıkabiliyorlar? Trafik cezaları bu kadar ağırken, bu kadar sıkı denetim varken nasıl böyle magandalar çıkabiliyorlar? Onu hiç anlamış değilim. Şirketten evrakları götürüyor. Influencerlara kozmetik gibi ürünleri götürerek onların kuryeliğini yapıyor. Benim kardeşim kardeşlerine bakıyordu. Evi o geçindiriyordu. Annemlere, kardeşlerime bakıyordu. Aldılar, kopardılar. Saat 20.30 gibi aradılar. Kaza 18.10' da oluyor, bana o saatte haber geliyor. Çünkü kimseye ulaşamamışlar bir bana ulaştılar. Ben bu işin peşini asla bırakmayacağım. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Ben bu yola canımı koydum. Nasıl bizim canımızı yaktılar. İçeriden çıkamayacaklar. Sonuna kadar savaşacağım" dedi.

'İFTARINI AÇMAK İÇİN EVE GİDERKEN BU TALİHSİZ KAZA OLUYOR'

Eniştesi İsmail Tekir, "Motokurye işi yapıyordu. Akşam saat 18.10'da işini bitirip iftarını açmak için eve giderken bu talihsiz kaza oluyor. Araç altına alıyor, sürüklüyor, eziyor. Eve dönerken, eve yakın mesafede TEM de kaza yapıyor. Kaza yapanlar zaten alkollülermiş. Suç dosyaları da varmış. Alabildiği kadar ceza almasını isteriz İçeriden çıkamasın. Ramazan ayında alkol içip de insanları böyle katletmek. Bu kaza değil bu katliam. Biz bunların 1-2 seneyle çıkmasını istemiyoruz. İçeride çürüsün. Şu an Adli Tıp'a aldılar. Herhalde alkol testi var mı diye bakacaklar. Bırak alkolü, sigara da içmiyordu. Midesinde su dahi yoktu. Katlettiler" ifadelerini kullandı.