Stajyer itfaiyeci, sevgilisini ziyarete giderken hayatını kaybetti

Sakarya'da Karasu- Kocaali yolu Küçük Karasu mevkiinde saat 02.00 sıralarında yürek yakan kaza meydana geldi. Plakası tespit edilemeyen H.B. (38) idaresindeki bir otomobil, Kocaali yönüne giden Ercüment Solmaz'ın (21) yeni aldığı plakasız motosiklete çarptı.

OTOMOBİLİN ALTINDA 85 METRE SÜRÜKLENDİ

Solmaz, otomobilin altında yaklaşık 85 metre sürüklendi. Otomobil sürücüsü durmayıp yoluna devam ederken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencisi Ercüment Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Solmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Adapazarı ilçesindeki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KIZ ARKADAŞI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazayı öğrenip olay yerine gelen Ercüment Solmaz'ın Sude isimli kız arkadaşı, ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Genç kız, "Telefonla konuştuk, 3 dakika sonra kazayı öğrendim. Benim yüzümden öldü" dedi. Karasu'da oturan Solmaz'ın, Kocaali ilçesindeki kız arkadaşını görmek için yola çıktığı öğrenildi.

SON PAYLAŞIMI

Öte yandan, Solmaz'ın dün gece sosyal medya hesabından "Ben bu hayatta benim için aynısını yapmayacak insanlar için her zaman en iyisini yaptım" yazılı video paylaştığı görüldü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İTFAİYEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan başsağlığı mesajında ise, "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Öğrencisi aynı zamanda Sakarya İtfaiyesinde staj yapan öğrencimiz Ercüment Solmaz 01.05'te elim bir kaza sonucu Karasu Kocaali yolu üzerinde motosikleti ile trafik kazası yaparak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden öğrencimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Jandarma ekipleri ise kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobili tespit etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından kamera ve PTS incelemesi neticesinde kaçan otomobil tespit edildi. Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otomobil sürücüsü saat 04.00 sıralarında Kocaali ilçesinde saklanmış olduğu evde, kazaya karışmış olduğu araç ile yakalanarak gözaltına alındı. 21 yaşındaki stajyer itfaiyeciyi hayattan kopararak olay yerinden kaçan sürücünün 1.56 promil alkollü olduğu tespit edildi. Konu ile alakalı adli tahkikata başlanıldı. Hayatını kaybeden Solmaz'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Ankara'ya gönderildi.

Kaynak: İHA, DHA