MSB 2024 Faaliyetlerini Açıkladı - Son Dakika
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MSB 2024 Faaliyetlerini Açıkladı

MSB, 2024'te 89 ülkeyle anlaşma imzaladı, TSK'nın NATO görevleri ve uluslararası işbirlikleri vurgulandı.

29.12.2024 17:16
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024'teki faaliyetlerine ilişkin, bugüne kadar 89 ülkeyle Askeri Çerçeve Anlaşması, 65 ülkeyle Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması, 33 ülkeyle Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalandığını bildirdi.

MSB, Bakanlığın 2024'teki faaliyetlerinin anlatıldığı video serisinin ikinci bölümünü paylaştı.

"Gücümüz şanımızdır" notuyla yapılan paylaşımda, NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 2024'te NATO'ya katkıları, bölgesel, küresel barış ve istikrara destekleri, ordunun icra ettiği refakat ve koruma görevleri anlatıldı.

Paylaşımda, bu kapsamda, TSK'nın 2024'te NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 komutası, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 komutası, Deniz Haydutluğuna Karşı Birleşik Görev Kuvveti komutası, Karadeniz Müşterek Görev Kuvveti, Akdeniz Müşterek Görev Kuvveti, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutan Yardımcılığı ve KFOR İhtiyat Tabur görevlerini devraldığı belirtildi.

TSK'nın uluslararası görevlerle dost ve müttefik ülkelerdeki Eğitim İşbirliği, Askeri Çerçeve ve Yardım Anlaşmaları da imzaladığı aktarılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bugüne kadar 89 ülkeyle Askeri Çerçeve Anlaşması, 65 ülkeyle Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması, 33 ülkeyle Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalanmıştır. 42 ülkeyle Askeri Çerçeve Anlaşması, 13 ülkeyle Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması, 14 ülkeyle Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nün imzalanmasına yönelik müzakere süreci devam etmektedir."

Paylaşımda, Somali deniz yetki alanlarında kontrolün sağlanması ve deniz kaynaklarının Somali ekonomisine kazandırılması amacıyla görev yapan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ne, TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'den oluşan Somali Deniz Görev Grubu unsurlarının refakat ve koruma görevi icra ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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