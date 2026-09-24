MSB, GKRY silahlanmasının Ada'da güven ortamını olumsuz etkileyebileceğini bildirdi - Son Dakika
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MSB, GKRY silahlanmasının Ada'da güven ortamını olumsuz etkileyebileceğini bildirdi

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MSB, GKRY silahlanmasının Ada\'da güven ortamını olumsuz etkileyebileceğini bildirdi
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MSB, GKRY'nin silahlanma faaliyetleri ve üçüncü ülkelerle askeri iş birliğinin Ada'daki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, söz konusu adımların güven tesisine ve Ada'daki barış ile istikrara hizmet etmediği kaydedildi.

Haber: Melis YILDIRIM

(MUĞLA) - MSB'den yapılan açıklamada, "GKRY'nin devam eden silahlanma faaliyetleri ile üçüncü ülkelerle geliştirdiği askeri iş birliklerinin, Ada'daki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğunu, bu tür adımların taraflar arasındaki güvenin tesisine ve Ada'daki barış ve istikrara katkı sağlamadığını bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

MSB Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Denizkurdu-1/2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün yapıldığı Muğla açıklarındaki TCG Anadolu Gemisi'nde haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantının ardından Bakanlık gazetecilerin soruları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin soru üzerine, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üye ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin geliştirilmesi ile ortak savunma kapasitesi ve caydırıcılığın güçlendirilmesine yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Anlaşma kapsamındaki faaliyetler, üye ülkelerin ortak kararları ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda yürütülmektedir" değerlendirmesi yapıldı.

Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere dair yapılan açıklamda, bölgedeki kriz ve gerginliklerin arttığı mevcut dönemde Kıbrıs Adası'ndaki askeri gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"GKRY'nin devam eden silahlanma faaliyetleri ile üçüncü ülkelerle geliştirdiği askeri iş birliklerinin, Ada'daki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğunu, bu tür adımların taraflar arasındaki güvenin tesisine ve Ada'daki barış ve istikrara katkı sağlamadığını bir kez daha vurguluyoruz. Son olarak gündeme gelen GKRY'deki hava savunma sisteminin de Kıbrıs Türk halkı ve KKTC açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı yönündeki iddialar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe teşkil edemez.

Bakanlığımız da bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de Akdeniz'in uluslararası sularında ve hava sahasında icra ettiği faaliyetlerle eğitimlere aralıksız devam etmektedir. Ülkemiz, garantör ülke olarak, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve refahının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde almaya devam edecektir."

"YUNANİSTAN BARIŞ VE İSTİKRARA ZARAR VEREBİLECEK FAALİYETLERDEN KAÇINMALI"

MSB, Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırması yönündeki çalışmalarına ilişkin, Doğu Ege Adaları'nın gayri askeri statüsünün 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları ile açık şekilde düzenlendiğini hatırlatıldı. Açıklamada, "Bu statünün aksine gerçekleştirilen silahlanma faaliyetleri ile bunu meşrulaştırmaya yönelik açıklamalar, mevcut hukuki durumu değiştirmemektedir. Beklentimiz, Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir" ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya ve ülkemizin güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceği belirtildi.

Yunanistan, GKRY ve İsrail'i birbirine bağlaması planlanan denizaltı elektrik kablosu projesine ilişkin Bakanlık'tan şu açıklama yapıldı:

"Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarımız ile kıta sahanlığımızdan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız devam etmektedir. Libya ile akdettiğimiz Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere bildirdiğimiz kıta sahanlığı sınırlarımız bu konudaki hukuki çerçevemizi ortaya koymaktadır.

Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek kablo veya boru döşeme ile bilimsel araştırma gibi faaliyetlerin ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmemekte, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır. Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkilerini kullanmaya, deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya devam edecektir."

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA
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