MSB: İran\'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
13.03.2026 12:57
Milli Savunma Bakanlığı, "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir" açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz günlerde Hatay ve Gaziantep semalarında da İran füzesi düşürülmüştü.

Türkiye hava sahasında İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

"OLAYIN AYDINLATILMASI İÇİN İLGİLİ ÜLKEYLE GÖRÜŞÜLDÜ"

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.

Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."

Hatay'da düşürülen balistik mühimmat

İRAN'DAN 3. FÜZE

Öte yandan; 4 Mart'ta Hatay, 9 Mart'ta ise Gaziantep semalarında İran'dan ateşlenen füzeler düşürülmüştü. Balistik mühimmatla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye Türkiye'nin tepkisi ve endişeleri iletilmişti.

Gaziantep'te düşürülen balistik mühimmat

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Fatih mehmet yıldız Fatih mehmet yıldız:
    olabilir bu bir misilleme sebebi de değil, kasıt ve bilinçli de değil, oyuna gelme TÜRKİYEMM 124 11 Yanıtla
  • Kara kartal null Kara kartal null:
    bizi İran'la savastirmak için oyun oynuyorlar 115 6 Yanıtla
    Gez Gez Bitmiyor Gez Gez Bitmiyor:
    biz Türkler için düğün baryramdır Cenk etmek 3 5
  • 1234 1234:
    bunu israel ve abd yapiyordur ama türkiye akilli davraniyor 100 6 Yanıtla
    Aytaç Göktaş Aytaç Göktaş:
    Türkiye de ABD den yana 10 52
  • Muhammed Gönülaçar Muhammed Gönülaçar:
    100 tanede atsa ABD İsrailin yanında savaşa girecek değiliz 11 0 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Başka eve misafir gittik geçerken uğradık yani. 1 7 Yanıtla
13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
