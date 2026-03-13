MSB: İran\'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

Türkiye hava sahasında İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

"OLAYIN AYDINLATILMASI İÇİN İLGİLİ ÜLKEYLE GÖRÜŞÜLDÜ"

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.

Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."

Hatay'da düşürülen balistik mühimmat

İRAN'DAN 3. FÜZE

Öte yandan; 4 Mart'ta Hatay, 9 Mart'ta ise Gaziantep semalarında İran'dan ateşlenen füzeler düşürülmüştü. Balistik mühimmatla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye Türkiye'nin tepkisi ve endişeleri iletilmişti.