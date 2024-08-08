MSB\'den Rusya ile Suriye\'nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz

Güncel

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında Rusya ile Suriye'nin Aynularab bölgesinde ortak üs kurduğuna dair çıkan haberlerle ilgili konuştu. Aktürk "Bu çalışmayı terör örgütü PKK/SDG/PYD- YPG varlığının o bölgede zayıflaması olarak değerlendiriyoruz ve yakinen de gelişmeleri takip ediyoruz. Bizim için esas olan sınırlarımızın, halkımızın güvenliğidir. O bölgelerden bize herhangi bir taciz, saldırı olması durumunda da gerekli karşılığı her zaman misliyle veririz" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terör örgütü PKK'ya yakın yayın organlarının " Irak'ın kuzeyinde pek çok askerin şehit olduğuna" dair iddialarına ilişkin sorular üzerine kaynaklar, Pençe bölgesindeki operasyonların etkili ve başarılı şekilde sürdüğünü, Irak ile koordinasyonun hem olumlu hem de her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi.

"BUNLAR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SON ÇIRPINIŞLARI"

Kaynaklar, dönem dönem terör örgütüne müzahir basın yayın organlarında ve sosyal medyada gerçek dışı bazı yayınlar yapıldığına dikkati çekerek, şunları aktardı; "Bunlar terör örgütünün son çırpınışlarından başka bir şey değil. Operasyon bölgesinde çatışmalar, sızma çabaları oluyor. Bunları biz kamuoyuna şeffaf şekilde açıklıyoruz. Bunun dışında terör örgütüne müzahir yayın organları tarafından yapılan gerçek dışı bütün açıklamalara ihtiyatla yaklaşılmasını tavsiye ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığının açıklamalarının dışındaki açıklamalar dikkate alınmamalı. Son dönemde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının artması, kapsamlı ve sürekli operasyon evresine geçmemizle alakalı bir konu. Oradaki mağaralarda kalan teröristler var, onlar yavaş yavaş temizleniyor. Orası tamamen temizleninceye kadar operasyonlar devam edecek. Kilidin kapatılmasına çok uzak değiliz."

"IRAK İLE SAHADAKİ İŞBİRLİĞİNİN ARTARAK DEVAM EDECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Bakanlık kaynakları, terörle mücadelede kapsamında Irak hükümeti ile koordinasyonun nasıl devam ettiği, ortak operasyon yapılıp yapılmadığına dair sorulara, şu yanıtı verdi; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın son Irak ziyaretinde alınan kararlar çerçevesinde Irak hükümeti ile koordineli çalışmalarımız olumlu şekilde devam ediyor. Hem sahada hem de Irak tarafından alınan son kararlarda bunu açıkça görüyoruz. PKK'nın 'yasaklı örgüt' ilan edilmesi önemli bir adım ama biz tamamen 'terör örgütü' ilan edilmesini bekliyoruz. PKK ile bağlantılı üç organizasyonun kapatılmasını da önemsiyoruz. Sahadaki işbirliğinin artarak devam edeceğini öngörüyoruz."

"BİZİM İÇİN ESAS OLAN HALKIMIZIN GÜVENLİĞİDİR"

Bakanlık kaynakları, Rusya ile Suriye rejiminin Aynularab bölgesinde ortak üs kurduğuna dair haberlerle ilgili şunları söyledi; "Barış Pınarı Harekatı sonrasında ABD ve Rusya ile iki mutabakat imzalamıştık. Bu mutabakatlar kapsamında terörist unsurların belli bir bölgeye çekilmesiyle ilgili tedbir alınması yer alıyordu. Biz o günden bugüne kadar bu kapsamda yapılacak her türlü çalışmayı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Orada da Ruslar ile rejimin bir faaliyeti olduğu açık ve bizim tespitlerimizde de bu var. Bu çalışmayı terör örgütü PKK/SDG/PYD-YPG varlığının o bölgede zayıflaması olarak değerlendiriyoruz ve yakinen de gelişmeleri takip ediyoruz. Bizim için esas olan sınırlarımızın, halkımızın güvenliğidir. O bölgelerden bize herhangi bir taciz, saldırı olması durumunda da gerekli karşılığı her zaman misliyle veririz."