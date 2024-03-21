MSB: Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 242'si Irak'ın kuzeyinde, 366'sı ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 608'e ulaştığını söyledi.
Tuğamiral Aktürk, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bir üs bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada Teğmen Hulusi Elçi'nin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını hatırlattı. Aktürk, ilk belirlemelere göre çatışmada 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.
Saldırı sonrası düzenlenen hava harekatları ile Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan 39 hedefin başarıyla imha edildiğini belirten Aktürk, hedeflerdeki etki kıymetlendirmesinin devam ettiğini ifade etti.
Tuğamiral Aktürk, şöyle devam etti:
"Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 854 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1916 silah ve 803 bin 241 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 650 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 900 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir."
Bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu aktaran Aktürk, "Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelesine, eli kanlı teröristler ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar kararlılıkla devam edecek, korkuyu iliklerinde hisseden teröristler için son çırpınışlar asla bir çare olmayacaktır." diye konuştu.
Aktürk, Suriye'de güvenlik istikrarının sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara ise devam edildiğini kaydetti.
36 bin 840 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi
Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si terör örgütü mensubu 174 kişinin yakalandığını, 2 bin 393 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini aktardı.
Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1921'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 36 bin 840'a yükselmiştir. Yine, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 40 kilo uyuşturucu ele geçirilmiştir." dedi
"Gazze'de kalıcı ateşkesin ilan edilmesi kaçınılmazdır"
Tuğamiral Aktürk, kadın çocuk gözetmeksizin, en temel haklarından mahrum bırakılmış Filistin halkına yönelik İsrail'in uyguladığı vahşeti ve zulmü tüm insanlığın görmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Temennimiz, uluslararası toplumun vicdansızca yapılan bu saldırılar karşısında gerekli adımları atması ve katliamların durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesidir. Gazze'de bir an önce koşulsuz ve kalıcı ateşkesin ilan edilmesi kaçınılmazdır." diye konuştu.
TSK'nın, icra ettiği operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğünü belirten Aktürk, bu kapsamda Ağrı, Kars, Iğdır ve Tatvan'da düzenlenen Kış 2024 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini söyledi.
TCG Anafartalar denizaltısı tarafından Arnavutluk'a, İtalya'ya ait Carlo Bergamini fırkateyni tarafından ise Mersin'e liman ziyaretleri gerçekleştirildiğinin bilgisini paylaşan Aktürk, TCG Gediz fırkateyni tarafından da Hırvatistan'a liman ziyareti yapılmasının planlandığını ifade etti.
Savunma sanayisi
Tuğamiral Aktürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kapsamlı ve büyük adımların atıldığı yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin katkısıyla TSK'nın etkinliğinin ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığına işaret etti.
Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarlarda, "Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi" ve "NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı"nın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını aktaran Aktürk, TSK'nın ülkenin bekasına yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, asil milletin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
(Sürecek)
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