MSF, İsrail\'in Nasır Hastanesi\'ne yönelik saldırılarını durdurmasını istedi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırılarını sonlandırma çağrısı yaptı.
MSF'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sağlık personeli ve hastaların yerleşkede kalabileceğini söylemesine rağmen Nasır Hastanesi'nin bu sabah bombalandığı belirtildi.
Bu sabah düzenlenen saldırı nedeniyle hastanede ölen ve yaralananlar olduğuna ilişkin bilgiler bulunduğu aktarılan açıklamada, bir MSF üyesinden de haber alınmadığı ifade edildi.
Mevcut durum nedeniyle MSF'ye bağlı sağlık çalışanlarının hastaneden ayrılmak zorunda kaldığı ve İsrail güçlerinin yerleşke dışına kontrol noktası kurduğu kaydedildi.
Söz konusu noktada hastaneden ayrılanların kontrol edildiği belirtilen açıklamada, "Bu kontrol noktasında bir arkadaşımız gözaltına alındı. Arkadaşımızın güvenliği ve onurunun korunması çağrısı yapıyoruz." ifadesine yer verildi.
İsrail güçlerinin hastane içerisindeki baskınının sürdüğü aktarılan açıklamada, "Sağlık personelini ve tesiste mahsur kalan hastaları tehlikeye attığı için (İsrail ordusunu) bu saldırıyı derhal durdurmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.
İsrail ordusunun hedefinde Nasır Hastanesi var
Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun yeni hedefinde Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi var.
Daha önce İsrail'in baskınına uğrayan Şifa'nın ardından bölgenin ikinci büyük hastanesi olan Nasır Hastanesi 25 gündür İsrail güçlerinin kuşatması altındaydı.
Çevresine tank ve kesin nişancılar yerleştiren İsrail ordusu, Nasır Hastanesi'ni giriş ve çıkışlara kapatmıştı. Hastaneden çıkmaya çalışan çok sayıda Filistinli, İsrailli keskin nişancılar tarafından açılan ateş sonucu öldürülmüştü.
Bu sabah erken saatlerde hastaneye baskın düzenleyen İsrail güçleri, yerleşkeden ayrılmak zorunda kalan sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.
Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail güçlerinin Nasır Hastanesi'ni zorla tahliye ettirmesinin "insani felakete yol açacağı" uyarısında bulunmuştu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail ordusunun uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi'ne baskın düzenleyerek burayı "kışlaya çevirmeye" başladığını belirtmişti.
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