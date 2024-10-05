Muay Thai Şampiyonasına Hazırlık - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muay Thai Şampiyonasına Hazırlık

Muay Thai Şampiyonasına Hazırlık

11 yaşındaki Muhammet Bekir, Tayland'daki Dünya Muay Thai Şampiyonası için yoğun antrenman yapıyor.

05.10.2024 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VAN'ın Başkale ilçesinde yaşayan Muhammet Bekir Uyumaz (11), eylül ayında Tayland'da düzenlenecek Dünya Muay Thai Şampiyonası'na hazırlanmak için haftanın 3 günü kilometrelerce yol katediyor. Başkale ilçesine 110 kilometre uzaklıktaki kent merkezine gelip, yoğun antrenman yapan Uyumaz, "Tayland'da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

İlçede esnaflık yapan Samet Uyumaz'ın 2 çocuğunun en büyüğü olan Muhammet Bekir Uyumaz, 6 yaşında muay thai sporu ile tanıştı. İstikrarlı ve dayanıklı yapısıyla ön plana çıkan 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammet Bekir, Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından ağustos ayında Bitlis'te düzenlenen, 55 ilden 575 sporcunun katıldığı Malazgirt Zaferi Türkiye Şampiyonası'nda minikler kategorisinde gümüş madalya alarak hem yaşadığı ilçeye hem de ailesine büyük gurur yaşattı. Uyumaz, 5 yıldır yaptığı sporda daha büyük başarılara imza atmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

'ÇOK ÇALIŞIYORUM'

Haftanın 3 günü, yaşadığı ilçeye 110 kilometre uzaklıktaki Van kent merkezine gelerek Muay Thai Milli Takımı Antrenörü Sinan Ağlar gözetiminde çalışmalarını sürdüren Uyumaz, eylül ayında Tayland'da düzenlenecek Dünya Muay Thai Şampiyonası'na hazırlandığını söyledi. Amacının dünya şampiyonluğunu kazınıp, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirten Uyumaz, "Muay thai ile birlikte kick boks ve boks sporu da yapıyorum. Tayland'da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum" dedi.

'İSTİKRARLI, DAYANAKLI BİR ÇOCUK'

Muay Thai Milli Takımı Antrenörü Sinan Ağlar ise Muhammed Bekir Uyumaz'ın başarılarıyla gurur duyduğunu söyledi. Ağlar, sporcusundaki fizik gücünü ve azmi ilk yıllarda keşfettiğini de belirterek, "Muhammet Bekir, Başkale'den Van'a geliyor ve haftanın 3 günü çift idmanla dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız, istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bekir'i dünya şampiyonu yapacağız inşallah. İstiklal Marşımızı, Tayland'da okutacağına inancımız tamdır. İstikrarlı bir çocuk. Devamlı maçlara geliyor. Dayanıklı bir çocuk. Bu sporlar için yaratılmış. Bu spor, disiplin isteyen bir spor; belli bir kuralı var. Bu sporu yapan çocuklar, her alanda başarılı oluyor. Bu sporu herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Haber: Harun AKSU/BAŞKALE(Van),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Muay Thai, Türkiye, Tayland, Başkale, Güncel, Gümüş, Dünya, Yaşam, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muay Thai Şampiyonasına Hazırlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:45 Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi
20:22 Victor Osimhen’e bir talip daha çıktı Victor Osimhen'e bir talip daha çıktı
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:53 FIFA’dan Filistin’in men talebi sonrası İsrail kararı FIFA'dan Filistin'in men talebi sonrası İsrail kararı
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
19:13 Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 16:49:48. #1.13#
SON DAKİKA: Muay Thai Şampiyonasına Hazırlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement