Muay Thai Şampiyonasına Hazırlık

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VAN'ın Başkale ilçesinde yaşayan Muhammet Bekir Uyumaz (11), eylül ayında Tayland'da düzenlenecek Dünya Muay Thai Şampiyonası'na hazırlanmak için haftanın 3 günü kilometrelerce yol katediyor. Başkale ilçesine 110 kilometre uzaklıktaki kent merkezine gelip, yoğun antrenman yapan Uyumaz, "Tayland'da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

İlçede esnaflık yapan Samet Uyumaz'ın 2 çocuğunun en büyüğü olan Muhammet Bekir Uyumaz, 6 yaşında muay thai sporu ile tanıştı. İstikrarlı ve dayanıklı yapısıyla ön plana çıkan 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammet Bekir, Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından ağustos ayında Bitlis'te düzenlenen, 55 ilden 575 sporcunun katıldığı Malazgirt Zaferi Türkiye Şampiyonası'nda minikler kategorisinde gümüş madalya alarak hem yaşadığı ilçeye hem de ailesine büyük gurur yaşattı. Uyumaz, 5 yıldır yaptığı sporda daha büyük başarılara imza atmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

'ÇOK ÇALIŞIYORUM'

Haftanın 3 günü, yaşadığı ilçeye 110 kilometre uzaklıktaki Van kent merkezine gelerek Muay Thai Milli Takımı Antrenörü Sinan Ağlar gözetiminde çalışmalarını sürdüren Uyumaz, eylül ayında Tayland'da düzenlenecek Dünya Muay Thai Şampiyonası'na hazırlandığını söyledi. Amacının dünya şampiyonluğunu kazınıp, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirten Uyumaz, "Muay thai ile birlikte kick boks ve boks sporu da yapıyorum. Tayland'da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum" dedi.

'İSTİKRARLI, DAYANAKLI BİR ÇOCUK'

Muay Thai Milli Takımı Antrenörü Sinan Ağlar ise Muhammed Bekir Uyumaz'ın başarılarıyla gurur duyduğunu söyledi. Ağlar, sporcusundaki fizik gücünü ve azmi ilk yıllarda keşfettiğini de belirterek, "Muhammet Bekir, Başkale'den Van'a geliyor ve haftanın 3 günü çift idmanla dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız, istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bekir'i dünya şampiyonu yapacağız inşallah. İstiklal Marşımızı, Tayland'da okutacağına inancımız tamdır. İstikrarlı bir çocuk. Devamlı maçlara geliyor. Dayanıklı bir çocuk. Bu sporlar için yaratılmış. Bu spor, disiplin isteyen bir spor; belli bir kuralı var. Bu sporu yapan çocuklar, her alanda başarılı oluyor. Bu sporu herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Haber: Harun AKSU/BAŞKALE(Van),