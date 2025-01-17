Deprem bölgelerinde o süre uzatıldı - Son Dakika
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Deprem bölgelerinde o süre uzatıldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep uygulamasını 31 Mayıs 2025'e kadar uzattı. Bu kapsamda, vatandaşların ve işverenlerin desteklenmesi amaçlanıyor.

17.01.2025 14:34
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ilan edilen ve 30 Kasım 2024'te sona eren mücbir sebep uygulamasının 31 Mayıs 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 6 Şubat depremlerinden etkilenen yurttaşlara destek vermek amacıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde uygulanan ve 30 Kasım 2024 tarihinde sona eren mücbir sebep uygulamasının 31 Mayıs 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.

MÜCBİR SEBEP HALİ 31 MAYIS'A KADAR UZATILDI

Işıkhan'ın "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz" başlığıyla yaptığı paylaşım şöyle: Bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızca gerekli olan tüm düzenlemeler deprem bölgesindeki sigortalılarımız ve işverenlerimiz için ivedilikle hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Kasım 2024 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 31 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatılmış olup, meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla;

Söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen kriterlere sahip mükelleflerden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, mücbir sebep sona erme tarihine kadar vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerinin, 16/6/2025 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi halinde söz konusu bilgi, belge ve beyannamelerin yasal süresi içinde verilmiş sayılması sağlanmıştır.

PRİM HİZMETLERİ DE ERTELENDİ

Beyannamelerinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde söz konusu beyannameler/belgeler yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır. 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları 30 Haziran 2025 tarihine kadar, 2023 ve 2024 yılları Ocak ila Aralık ve 2025 yılı Ocak ila Nisan aylarına ait prim borçları ise gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Aralık 2025 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmiştir.

VADESİ GEÇMİŞ BORÇLAR İÇİN YENİ SON TARİH 30 HAZİRAN 2025

Yine ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerimizin 06 Şubat 2023 ila 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 30 Hazarin 2025 tarihine kadar ödeyebilmeleri sağlanmıştır.

İşveren borçları yönünden 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş borçlar için 30 Haziran 2025 tarihine (bu tarih dahil), 6 Şubat 2023 ve sonrası erteleme kapsamına alınan borçlar için 31 Aralıt 2025 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuru yapılması ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitle ödeme imkanı sağlanmıştır.

Deprem Bölgelerinde Mücbir Sebep Uygulaması 2025'e Kadar Uzatıldı

Bunlar dışında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki sigortalılarımızın borçlanma ve ihya kapsamındaki borçların ödenmesi, kontrol muayene tarihleri gibi uygulamalardan sorunsuz şekilde yararlanmaları için belirlenen yeni mücbir sebep tarihine göre süreler güncellenmiştir. Devlet olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz."

Deprem bölgelerinde o süre uzatıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Deprem bölgelerinde o süre uzatıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Apple User:
    şu adamın yüzünü görmek istemiyorum bukadar yapmacık bir bakan görmedim 8 0 Yanıtla
  • monşer null:
    boş işler bunlar 7 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    bunlar milete bir bardak su verip 1000 bardak su geri isterler bunların hayatı yalan 6 0 Yanıtla
  • Cengiz AKSU:
    En fazla yapacaginiz ERTELEME zaten.. Aman 3-5 ay vergi almayalim demeyin.. 4 0 Yanıtla
  • Ali Yılmaz:
    Devlet Bahçeli 'nin memleketi Osmaniye neden yok ???? 2 0 Yanıtla
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