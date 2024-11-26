Mudanya Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi'ni Açtı - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi'ni Açtı

Mudanya Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi\'ni Açtı

Mudanya Belediyesi, kadınların sosyal, psikolojik, hukuki ve güvenlik ihtiyaçlarına yönelik 'Kadın Eşitlik Merkezi'ni açarak kadına yönelik şiddetle mücadeleye önemli bir katkı sağladı. Ayrıca, 'Güvenlik Takip Cihazı' uygulamasıyla da kadınların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

26.11.2024 10:26  Güncelleme: 11:11
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(BURSA)- Mudanya Belediyesi, kadınların sosyal, psikolojik, hukuki ve güvenlik ihtiyaçlarına cevap verebilmek için "Kadın Eşitlik Merkezi"ni hizmete açtı. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda da önemli bir adım atan Belediye, kadınların güvenliğini sağlamak için "Güvenlik Takip Cihazı" uygulamasını hayata geçiriyor.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınların yalnız olmadığını vurgulamak için Kadın Eşitlik Merkezi'ni hizmete açan Mudanya Belediyesi, "Güvenlik Takip Cihazı" uygulamasını da hayata geçiriyor. Kadınların güvenle ve eşit şartlarla yaşayabileceği bir ilçe inşa etmeyi hedefleyen Kadın Eşitlik Merkezi, sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi ve kadınların hayatlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

"Kadınlara Güvenli Gelecek" temasıyla kurulan yeni merkezi kamuoyuna tanıtan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, düzenlenen toplantıda kadınların güvenliği ve refahı için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Kadınların haklarını korumak, onları cesaretlendirmek ve şiddetle mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur. Mudanya Belediyesi olarak, bu sorumluluğu üstleniyor ve tüm imkanlarımızla kadınların yanında yer alıyoruz" dedi.

"Birlikte daha güçlü, daha güvenli bir hayat için çalışıyoruz"

Kadına yönelik şiddetin Türkiye'nin en önemli sorunlarından olduğunu vurgulayan Başkan Dalgıç, "Maalesef mevcut yasalarla üstesinden gelemiyoruz. Burada hepimize çok önemli görevler düşüyor. Hepimiz katkı vermek zorundayız. Kadınları korumamız, evde, işte, sosyal hayatta eşit şartları sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

Kadınlara psikolojik, hukuki ve sosyal destek sağlayarak yaşam kalitesini artırmayı ve şiddetten arınmış bir toplum oluşturmayı amaçladıklarını belirten Dalgıç, "Şiddetsiz ve eşit bir toplum için sürdürülebilir çözümler üretiyoruz. Kadın Eşitlik Merkezi'ne başvuran kadınlar, uzman ekiplerden ihtiyaçlarına uygun destek alabilecek. Psikolojik, sosyal ve hukuki alanda destek verecek olan merkezimiz aynı zamanda kamu ve STK'lar ile iş birlikleri gerçekleştirecek. Eğitimler, seminerler ve farkındalık çalışmalarıyla kadınların her zaman yanında olacağız. Birlikte daha güçlü, daha güvenli bir hayat için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cihazlar, yalnızca risk değerlendirmesi sonucunda ve gerekli görülen kişilere dağıtılacak"

"Güvenlik Takip Cihazı" ile kadınların korunmasına yönelik teknolojiyi de hizmetlerine entegre ettiklerini belirten Dalgıç, "Risk altındaki kadınların konumlarını takip etmek ve acil durumlarda müdahale ekiplerini yönlendirmek amacıyla 'Güvenlik Takip Cihazı' dağıtımı yapacağız. Cihazlar, yalnızca risk değerlendirmesi sonucunda ve gerekli görülen kişilere dağıtılacak. Acil durum sinyali alındığında, ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verilecek. Şiddet mağdurlarının güvenliğini sağlamak amacıyla cihazların teknik desteği ve yazılım güncellemeleri düzenli olarak yapılacak" diye konuştu.

"Kadın Eşitlik Merkezi" ve "Güvenlik Takip Cihazı" çalışmaları hakkında bilgi veren Belediyesi Meclis Üyesi Nilgün Arslanoğlu ise şiddet gören ya da şiddete uğrama riski olan, yasal haklarını öğrenmek isteyen, psiko-sosyal, psikolojik ve hukuki desteğe ihtiyaç duyan, istihdam konusunda desteğe ihtiyacı olan kadınlara hizmet vereceklerini söyledi.

"Kadına yönelik şiddet ve istismara ilişkin istatistiki veriler raporlanacak"

Güvenlik endişesi olan kadınlara acil çağrı cihazı verileceğine de dikkat çeken Arslanoğlu, "Merkezimiz psikolojik destek, hukuki danışmanlık, eşitsizlikle mücadele ve savunuculuk çalışmaları ile kadına yönelik şiddetin önlenmesi için önleyici çalışmalar yapacak. Kadına yönelik şiddet ve istismara ilişkin istatistiki veriler raporlanacak. Kadına yönelik her türlü şiddete ilişkin farkındalık yaratmak ve şiddetle mücadele mekanizmalarına ilişkin bilgiyi yaygınlaştırmak amacıyla yayın, söz ve politika üretilmesi hedefleniyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya Belediyesi Kadın Eşitlik Merkezi'ni Açtı - Son Dakika

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