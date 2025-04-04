Muğla Belediye Başkanı: Turizm Vergisi Uygulanmalı

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İller Bankası'nın 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısında, " Antalya, Muğla, Aydın gibi illerimiz yaz aylarında nüfusunun katbekat üzerinde hizmet vermek zorunda kalıyor. Ancak merkezi bütçeden aldığımız paylar bu yükü karşılamaktan çok uzak. Özellikle turizm sezonunda yaptığımız harcamalar, gelirimizin üç ila beş katına ulaşıyor. Bu sürdürülebilir değil. Gelir-gider dengesizliğini ortadan kaldırmak için yeni çözümler gerekiyor. Kent vergisi ya da turizm vergisi gibi modeller üzerinde acilen çalışılmalı" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İller Bankası'nın 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısına katıldı. Ankara'da düzenlenen toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aralarında olduğu çok sayıda belediye başkanı katıldı. İller Bankası'nın genel kurulunda, belediyelerin yatırım projeleri, altyapı çalışmaları ve kentsel dönüşüm faaliyetleri ele alındı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, özellikle turizm kentlerinin karşı karşıya kaldığı finansal dengesizliklere dikkat çekti. Aras, turizm bölgelerinin yaz ve kış nüfusu arasında ciddi farklar bulunduğunu belirterek, bu durumun belediye bütçelerinde büyük bir yük yarattığını vurguladı.

"Kent vergisi ya da turizm vergisi gibi modeller üzerinde acilen çalışılmalı"

Başkan Aras, turizm kentlerinin merkezi bütçeden ve İller Bankası'ndan aldığı payların yetersiz olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Antalya, Muğla, Aydın gibi illerimiz yaz aylarında nüfusunun katbekat üzerinde hizmet vermek zorunda kalıyor. Ancak merkezi bütçeden aldığımız paylar bu yükü karşılamaktan çok uzak. Özellikle turizm sezonunda yaptığımız harcamalar, gelirimizin üç ila beş katına ulaşıyor. Bu sürdürülebilir değil. Gelir-gider dengesizliğini ortadan kaldırmak için yeni çözümler gerekiyor. Kent vergisi ya da turizm vergisi gibi modeller üzerinde acilen çalışılmalı."

"Turizm kentleri, sadece kendi kaynaklarıyla bu yükü taşımakta zorlanıyor"

Aras, dünyadaki birçok turizm kentinde uygulanan 'turizm vergisi' modelinin Türkiye'de de hayata geçirilebileceğini belirterek, "Özellikle Brüksel gibi kentlerde turistlerin konakladığı gün sayısına göre belediyeye kaynak sağlayan bir sistem var. Bu vergiler öncelikle altyapı hizmetlerinde, ihtiyaç yoksa kültür, sanat ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılıyor. Benzer bir düzenlemenin ülkemizde de hayata geçirilebilir. Turizm kentleri, sadece kendi kaynaklarıyla bu yükü taşımakta zorlanıyor" önerisinde bulundu.

"Payımıza düşen gelirlerin düşmesine neden oluyor"

Başkan Aras, turizm, inşaat ve denizcilik sektörlerinde faaliyet gösteren büyük firmaların çoğunun vergi merkezinin başka şehirlerde olması nedeniyle, üretim yapılan bölgelerin vergi gelirlerinden yeterince pay alamadığına da dikkat çekti. Aras, "Gelir buradan sağlanıyor ancak vergi başka şehirde ödeniyor. Bu da bizim payımıza düşen gelirlerin düşmesine neden oluyor" dedi. Bu konuda yasal düzenleme hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

"Partiler üstü bir yönetim anlayışının benimsenmesi şarttır"

Toplantıda, İller Bankası yönetiminde muhalif belediyelerin temsil edilmemesini de eleştiren Başkan Aras, "Türkiye nüfusunun yüzde 65'ini yöneten belediyeler yönetim kurulunda temsil edilmiyor. Bu açık bir demokrasi ayıbıdır. Kaynakların adil ve eşit dağıtıldığı, partiler üstü bir yönetim anlayışının benimsenmesi şarttır" ifadelerini kullandı.

Aras, yeni dönemde bu taleplerin karşılık bulmasını ve yerel yönetimlerin güçlü, bağımsız ve adil bir finansal yapıya kavuşmasını beklediklerini vurguladı.