Muğla Bodrum'da can sallarında 36 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Bodrum'da can sallarında 36 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Bodrum\'da can sallarında 36 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türk karasularına geri itilen 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince can sallarından kurtarıldı. Aralarında 1 çocuk bulunan göçmenler, kıyıya çıkarıldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Türk karasularına geri itilen 36 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Ekim saat 01.15'te Bodrum açıklarında can salları içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen iki can salı içerisinde bulunan aralarında 1'i çocuk 36 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA
Sahil Güvenlik Komutanlığıİl Göç İdaresi MüdürlüğüSahil GüvenlikSahil GüvenlikGüncelGöçmenBodrumÇocukMuğlaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’dan Leao için açıklama Galatasaray'dan Leao için açıklama
Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi Fransa İçişleri Bakanı’ndan açıklama Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi? Fransa İçişleri Bakanı'ndan açıklama
Cristiano Ronaldo’nun cezası belli oldu Cristiano Ronaldo'nun cezası belli oldu
Erkek arkadaşından gelen mesajı görünce evi terk etti Erkek arkadaşından gelen mesajı görünce evi terk etti
Gizli yazışmalar ifşa oldu Trump’ın Türk damadına soruşturma Gizli yazışmalar ifşa oldu! Trump'ın Türk damadına soruşturma
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı Aralarında Ömer Sarıgül de var Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var
00:17
Dünya basını Salah’ın performansını konuşuyor: Galatasaray’ın ardından Beşiktaş’ın da...
Dünya basını Salah'ın performansını konuşuyor: Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da...
00:11
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı.
23:40
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
23:32
Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı
Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı
22:21
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
22:02
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı Aralarında Ömer Sarıgül de var
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 00:25:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da can sallarında 36 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei