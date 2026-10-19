Muğla Bodrum\'da can sallarında 36 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Türk karasularına geri itilen 36 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Ekim saat 01.15'te Bodrum açıklarında can salları içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen iki can salı içerisinde bulunan aralarında 1'i çocuk 36 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.