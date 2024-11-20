Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, COP29 İklim Zirvesi'nde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, COP29 İklim Zirvesi'nde

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, COP29 İklim Zirvesi\'nde

Muğla'nın dayanıklı ve sürdürülebilir bir geleceğe taşınması için uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi vurgusu yapıldı. Başkan Aras, zirvede Dünya Bankası ve Barselona İklim Ofisi ile görüşmeler gerçekleştirdi.

20.11.2024 12:17  Güncelleme: 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29 İklim Zirvesi'ne katıldı. Zirvede Aras, "Muğla'yı daha dayanıklı, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir geleceğe taşımak için uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 29'uncu Taraflar Konferansı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. İklim değişikliği konularının konuşulduğu dünya çapındaki en önemli organizasyonlardan biri olan COP29'a 169 ülkeden yaklaşık 72 bin kişi katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, özellikle son yıllarda daha çok hissedilmeye başlayan iklim değişikliği, kuraklık, su sorunu konularında iş birliği yapmak, kentin altyapı, içme suyu eksikliklerini tamamlamak ve bu yatırımlara uygun fon sağlamak için COP29 İklim Zirvesi'ne katıldı.

"Muğla'yı daha dayanıklı, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir geleceğe taşımak için uluslararası işbirliklerine devam ediyoruz"

Zirve kapsamında Dünya Bankası Sürdürülebilir Kentler Programı Lideri Joanna Masic, Barselona İklim Değişikliği Ofisi Başkanı Leo Bejarano ve Japonya Çevre Bakanı Keiichiro Asao ile bir araya geldi. Başkan Aras, kente yapılacak altyapı yatırımlarına kaynak yaratmak için Dünya Bankası'ndan Joanna Masic ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İklim krizine karşı Barselona'yla ortak projeler geliştirmek üzere Barselona İklim Değişikliği Ofisi Başkanı Leo Bejarano ile bir araya gelen Başkan Aras, iklim krizine karşı iş birliği yapma kararı aldıklarını belirtti.

Aras, "İklim krizinin etkilerini son yıllarda ilimizde daha yoğun ve direkt olarak hissediyoruz. 'Dünya Kenti Muğla' vizyonumuza paralel olarak iklim değişikliği ile mücadelede ve adaptasyon süreçlerinde geleceğe taşımak, iklim krizi konusunda yapılan küresel mücadele ve adaptasyon süreçleri ile ilgili kararlara katkı sunmak, gerekli bilgi alışverişini sağlamak amacıyla COP29'a katılım sağladık. Zirvede Muğla'mız için Dünya Bankası yetkilileri, Japonya Çevre Bakanı ve Barselona İklim Değişikliği Ofisi Başkanı ile görüşme fırsatı buldum. Muğla'yı daha dayanıklı, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir geleceğe taşımak için uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Dünya Bankası, Ahmet Aras, Barselona, Politika, Sağlık, Güncel, Çevre, Dünya, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, COP29 İklim Zirvesi'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:14 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı
11:16 Kredi kartlarına komisyon oyunu Paranızı geri alabilirsiniz Kredi kartlarına komisyon oyunu! Paranızı geri alabilirsiniz
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
16:26 Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı
16:14 İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik
16:11 Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:54 Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı
15:47 Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti
15:42 44 İlde 882 Arsa Satışa Çıkıyor Peşinat oranı çok düşük 44 İlde 882 Arsa Satışa Çıkıyor! Peşinat oranı çok düşük
15:41 Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 12:51:36. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, COP29 İklim Zirvesi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.