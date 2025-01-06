Muğla Büyükşehir Belediyesi, Araç Filosuna Kattığı 35 Yeni Otobüs İçin Tanıtım Töreni Düzenledi

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere 35 yeni otobüs alımı gerçekleştirdi. Yeni otobüsler için Menteşe otogarında düzenlenen törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Tek hedefimiz vatandaşlarımızın mutluluğudur. Biz Muğla'yı mutlu bir kent haline getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 35 yeni otobüsle araç filosunu genişletti. Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 313 güzergahta, belediyeye ait 370 araç ve bin 439 Özel Toplu Taşıma Aracı olmak üzere, toplam bin 809 araç ile şehir içi ve havalimanı taşımacılığı hizmeti veriyor. Yeni alınan 20 adet 12 metrelik, 103 yolcu kapasiteli otobüs şehir içi toplu taşıma güzergahlarında kullanılacak. 15 yeni otobüs de Dalaman ve Milas/ Bodrum havaalanlarında vatandaşlara hizmet verecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yeni otobüsler için düzenlediği tanıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, 27'nci Dönem Muğla Milletvekilli Burak Erbay, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, CHP Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl, CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz, Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, Muğla Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Arif Özer toplu taşıma esnafı temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Özenli ve kusursuz bir ulaşım hizmeti vatandaşların yaşam konforu açısından önem arz etmektedir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a seçimden önce şoför esnafına verdiği sözleri yerine getirdiği için teşekkür eden Muğla Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Arif Özer, "Toplu taşıma hizmeti bir ilin en önemli hizmetlerinin başında gelir. Özenli ve kusursuz bir ulaşım hizmeti vatandaşların yaşam konforu açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle ilimizde taşıma hizmetlerine yapılan yatırımlar memnuniyet vericidir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ile seçimden önce 13 ilçede toplantılar yaparak sorunlarımızı ve taleplerimizi ilettik. Başkanımız gelir desteğini iyileştireceğinin sözünü vererek yerine getirdi. Bu gelir desteğinin iyileştirilmesi toplu taşıma esnafımıza can suyu oldu. Herkes söz verebilir ama önemli olan o sözlerin arkasında durmak ve hayata geçirmektir. Başkanımız Ahmet Aras verdiği her sözü yerine getirerek esnafımızın ve halkımızın yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu anlamda Başkanımıza şahsım, kurumum ve esnaflarım adına teşekkürü bir borç bilirim. Yeni araçların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Çözümsüzlüğe asla prim vermiyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Göreve geldiğimiz andan itibaren planlı bir şekilde ekibimle beraber hiç durmadan çalışıyoruz. Halkımızın ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Hiçbir şeyi görmezden gelmeyip her türlü sorunun üzerine gidiyoruz. Çözümsüzlüğe asla prim vermiyoruz. Bize ulaşan, tespit ettiğimiz tüm sorunları içselleştiriyoruz ve ona göre çözüm önerilerimizi başlatıyoruz. Topluma verdiğimiz sözün arkasında duruyoruz" diye konuştu.

"Biz Muğla'yı mutlu bir kent haline getireceğiz"

Şoför esnafının sorunlarını çözmek için ortak bir yol haritası belirlediklerini kaydeden Başkan Aras, "Biz seçimden önce de yaptığımız istişarelerde oturup seçimden sonra şoför odalarımız ve esnaflarımızla birlikte bir yol haritası hazırladık. Bunun üzerine bizim özel toplu taşıma araçlarımızın, taksilerimizin de sorunlarına geçtiğimiz 10 ay içerisinde doğru çözümler bulduk. Muğla'mızda toplu taşımayı; belediye ve özel toplu taşıma araçları esnafımız ile birlikte yönetiyoruz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasını istemeyiz. Hem özel toplu taşıma araçlarımızın ve esnafımızın yaklaşımı hem de Büyükşehrin müdahaleleri ile beraber Muğla'mızda çok daha nitelikli bir toplu taşıma sağlamalıyız. Muğla coğrafyası çok büyük bir coğrafya. Buralara bu hizmetleri götürmek zor ama biraz önce söylediğim gibi hiçbir şey çözümsüz değildir. Oturup beraber karar vereceğiz burada hedef vatandaşların mutluluğudur. Ben esnaf mutlu olsun vatandaş üzülsün istemem. Bizim tek hedefimiz Muğla halkına verdiğimiz sözdür. Biz Muğla'yı mutlu bir kent haline getireceğiz. Her alanda iyi iş yapacağız ki vatandaşımız mutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Belediye bütçesi halkın bütçesidir"

Başkan Aras, Muğla halkının en iyisini hak ettiğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Toplu taşımadaki sıkıntılardan bir tanesi ücretsiz taşıma ile ilgiliydi. Çünkü şoför esnafımız bu konuda çok sıkıntılıydı. Hükümetimiz bir karar aldı. '65 yaş ve üstü vatandaşlarımızı ücretsiz taşıyacağız' dedi. Arkadaşlarımız bin kişi taşıyor, on kişi parası alıyorlar. Eğer böyle bir karar alındıysa taşınan yolcuya göre bu şoför arkadaşlarımıza hak ettiği ücret verilmelidir. Biz şoför esnafımızla oturarak hükümet tarafından karşılanmayan rakamın bir bölümünü belediye bütçesinden karşılama kararı aldık. Belediye bütçesi halkın bütçesidir.

Dünya Kenti Muğla deyince şu anda dünyanın en gelişmiş kentlerinde faaliyette olan en iyi ulaşım sistemlerini Muğla'ya getirmek zorundayız. Muğla'mız dünya kentidir ve vatandaşımız en iyisini hak etmektedir. Bu güzel araçları bize kazandıran çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Tören sonunda Anadolu Isuzu Türkiye Satış Direktörü Yusuf Teoman ve Temsa Yurtiçi Satış Müdürü İrfan Özsevim, Başkan Ahmet Aras'a plaket takdim etti ve birlikte kurdele kesimi gerçekleştirildi.